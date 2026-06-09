Scaloni ya tendría definido quién ocupará el lugar de Balerdi en el Mundial

La Selección argentina atraviesa horas decisivas en la conformación de su plantel para el Mundial 2026 . Tras confirmarse la baja de Leonardo Balerdi por un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni trabaja en la elección del futbolista que ocupará el último lugar disponible en la lista de 26 convocados.

Aunque la decisión todavía no fue oficializada, todo indica que el entrenador ya tiene un nombre que aparece por delante del resto de las alternativas. La determinación final llegaría después del amistoso frente a Islandia , una vez que el cuerpo técnico termine de evaluar el estado físico y futbolístico de todos los integrantes del plantel.

La necesidad de reemplazar a Balerdi abrió un escenario que, en principio, parecía orientado a la convocatoria de otro defensor. Sin embargo, la composición actual del plantel y las distintas variantes tácticas llevaron a Scaloni a considerar otras opciones.

Durante una conferencia de prensa, Scaloni evitó confirmar nombres, aunque dejó entrever que la resolución está próxima. "No lo voy a decir inmediatamente después del partido, pero mañana tendremos el panorama más claro. Podemos tomarnos estos días y el miércoles, quien decidamos, va a estar con nosotros. En la posición del flaco podemos estar cubiertos y veremos otras posibilidades, según cómo acaben los demás compañeros. Tenemos una idea en base a cómo terminen. Mañana decidiremos, pero no pasa del miércoles", explicó.

El principal candidato para incorporarse a la Selección es Guido Rodríguez. El mediocampista del Valencia cuenta con la experiencia de haber integrado el plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y aparece como la opción con mayores posibilidades de recibir el llamado.

La lesión de Leonardo Balerdi obligó a Lionel Scaloni a buscar una variante para completar el plantel mundialista.

La presencia de Facundo Medina le brinda al entrenador una alternativa adicional en la defensa central junto a Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Lisandro Martínez. Esa situación permitiría utilizar el cupo vacante para reforzar otra zona del campo.

Por qué Scaloni analiza sumar un mediocampista

Uno de los factores que más pesa en la evaluación es la situación física de Leandro Paredes, quien continúa recuperándose de un desgarro y recién podría reincorporarse al grupo sobre el final de la semana. En ese contexto, Guido Rodríguez ofrece una característica que escasea dentro de la nómina actual: la de volante central natural. Incluso, en los últimos ensayos tácticos, Scaloni probó alternativas como Exequiel Palacios para desempeñarse en esa función.

Además, el presente del ex River también juega a su favor. Tras dejar el West Ham, donde tenía escasa participación, recaló en el Valencia a principio de año y logró consolidarse rápidamente como titular. Desde entonces disputó 17 partidos y convirtió cuatro goles.

guido rodríguez Guido Rodríguez, principal candidato para incorporarse a la Selección. Instagram @valenciacf

Otros dos futbolistas con chances

Más allá del favoritismo de Rodríguez, el cuerpo técnico todavía mantiene bajo análisis otras dos alternativas. Una de ellas es Máximo Perrone, una de las figuras del Como italiano y compañero de Nicolás Paz durante una destacada temporada en la Serie A.

El mediocampista ya tuvo experiencias con la Selección mayor y fue convocado para los amistosos disputados en marzo. Además, al igual que Rodríguez, se mantuvo entrenando en las últimas semanas pese a haber finalizado la actividad con su club.

La otra opción es Emiliano Buendía, quien ofrece un perfil más ofensivo. El futbolista del Aston Villa viene de completar una gran campaña, con 11 goles en 54 partidos, y fue uno de los nombres cuya ausencia en la lista definitiva generó sorpresa por su rendimiento reciente.

Incluso, cuando la presencia de Nicolás Paz estuvo en duda, desde la Selección se comunicaron con Buendía para pedirle que permaneciera atento ante una eventual convocatoria de emergencia.

La decisión final permanece en manos de Scaloni. Sin embargo, salvo un cambio inesperado en las próximas horas, Guido Rodríguez aparece como el futbolista mejor posicionado para ocupar el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi y sumarse al plantel argentino que disputará el Mundial 2026.