Scaloni hizo un anuncio sobre Messi y sorprendió con su idea para el reemplazo de Balerdi

Lionel Scaloni respondió respecto de las incógnitas sobre la presencia de Messi en el amistoso contra Islandia y quién ocupará el lugar de Balerdi en la lista.

La Selección argentina jugará este martes desde las 22.00 ante Islandia su último amistoso de preparación previo al comienzo del Mundial 2026 (el jueves 11) y el debut frente a Argelia (el martes 16). A poco más 24 horas del encuentro frente al combinado nórdico, Lionel Scaloni brindó la conferencia de prensa protocolar.

A lo largo de la misma, tocó distintos temas, pero había dos interrogantes bastante importantes que generaban mucha expectativa: la presencia de Lionel Messi en el encuentro contra el seleccionado escandinavo -no había sumado minutos el sábado contra Honduras- y cuándo definiría el reemplazante de Leonardo Balerdi en la lista de 26.

Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará contra Islandia Lionel Scaloni confirmó que Messi jugará contra Islandia ESPN En cuanto a la Pulga, confirmó que estará en cancha para enfrentar a Islandia: "Messi va a jugar mañana. No se cuántos minutos. Lo vamos a hablar con él en el entrenamiento de hoy y ver cuánto tiempo va a poder estar para no tener ningún tipo de riesgos y ahí decidiremos. Pero sí, va a sumar minutos", aseguró el entrenador albiceleste.

Scaloni habló sobre el reemplazo de Balerdi Scaloni habló sobre el reemplazo de Balerdi TyC Sports En cuanto al jugador que ocupará el lugar que dejó vacante Balerdi, hizo dos anuncios: "No sé si lo vamos a definir después del partido, pero sí mañana vamos a tener más frialdad y el panorama más claro. Por suerte tenemos tiempo para tomar una decisión. Nuestra idea es que el miércoles el reemplazante ya esté con nosotros", informó en primera instancia.