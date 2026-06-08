La sorpresiva decisión de Scaloni con Messi para el amistoso frente a Islandia

Lionel Messi está cada vez más cerca de volver a ponerse la camiseta de la Selección argentina dentro de una cancha. Luego de varios días de recuperación y trabajos diferenciados por la distensión sufrida en el isquiotibial izquierdo, el capitán albiceleste apunta a sumar minutos este martes frente a Islandia, en el último amistoso previo al comienzo del Mundial 2026.

El rosarino fue preservado en el encuentro ante Honduras, donde observó el triunfo de sus compañeros desde el banco de suplentes. Sin embargo, una vez finalizado el partido realizó ejercicios físicos sobre el césped junto a otros futbolistas, una imagen que reflejaba la evolución favorable de su condición física. Con el paso de los días, las respuestas fueron positivas y el cuerpo técnico ya lo considera prácticamente recuperado.

La idea de Lionel Scaloni es que Messi tenga participación desde el arranque frente al seleccionado islandés. Aunque la confirmación llegará recién después de la última práctica, todo indica que el capitán será titular en una formación que presentará varias modificaciones respecto a la que salió a la cancha ante Honduras. El objetivo principal es que vuelva a tener contacto con la competencia antes del debut mundialista.

Días atrás, el propio entrenador había llevado tranquilidad respecto al estado del Diez. Scaloni explicó que Messi ya había comenzado a trabajar parcialmente junto al grupo y que estaba cada vez más cerca de dejar atrás la recuperación. Ese panorama terminó de consolidarse durante los últimos entrenamientos, donde el futbolista mostró una evolución que dejó conformes tanto a los médicos como al cuerpo técnico.

Más allá de que su talento parece inmune a cualquier falta de ritmo, en la Selección argentina consideran importante que llegue con rodaje al estreno frente a Argelia del próximo 16 de junio. Por eso, el amistoso ante Islandia aparece como una oportunidad ideal para que vuelva a competir, sume confianza y termine de ponerse a punto para afrontar lo que podría ser su sexto Mundial con la camiseta argentina.