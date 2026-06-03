Messi va por más récords en Mundiales: los dos que puede romper, el que quiere igualar y el que busca estirar

En lo que será su sexta y última participación en una Copa del Mundo, Lionel Messi irá en busca de seguir conseguir nuevos registros que acrecienten su leyenda.

El Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá podría marcar el último gran capítulo de la extraordinaria carrera de Lionel Messi con la camiseta de la Selección argentina. A sus 39 años, el capitán albiceleste llegará a la máxima cita del fútbol mundial con la misión de defender el título conseguido en Qatar 2022 y, al mismo tiempo, con la posibilidad de seguir ampliando una colección de récords que ya lo ubican entre los mejores futbolistas de todos los tiempos.

La sola presencia de Messi en la Copa del Mundo le permitirá alcanzar una marca histórica. El rosarino disputará su sexto Mundial, algo que ningún futbolista había conseguido en solitario. Compartirá ese privilegio con Cristiano Ronaldo, quien también afrontará su sexta participación con Portugal, y con Guillermo Ochoa, histórico arquero mexicano. De esta manera, los tres quedarán por delante de figuras legendarias como Lothar Matthäus, Gianluigi Buffon, Rafael Márquez, Andrés Guardado y Antonio Carbajal, todos con cinco participaciones.

Lionel Messi y los dos récords que podría romper en el Mundial 2026 Lionel Messi. Argentina 5-0 Zambia en la Bombonera. Lionel Messi podría convertirse en el máximo goleador y asistidor de la historia de los mundiales. Foto: Juan Mateo Aberastain / MDZ Otro de los grandes objetivos que tendrá el capitán argentino será alcanzar la cima de la tabla histórica de goleadores mundialistas. Actualmente suma 13 tantos entre Alemania 2006, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, una cifra que lo ubica en el cuarto lugar junto al francés Just Fontaine. Por delante aparecen Gerd Müller con 14, Ronaldo con 15 y Miroslav Klose con 16. Si mantiene su promedio goleador, Messi podría incluso convertirse en el máximo anotador de la historia de los Mundiales.

La faceta creativa también ofrece una oportunidad única para el futbolista argentino. Con ocho asistencias acumuladas en Copas del Mundo, Messi se encuentra muy cerca del récord absoluto que pertenece a Pelé, quien registró diez pases gol. En una selección que mantiene gran parte de la base campeona del mundo y que continúa siendo candidata al título, alcanzar o incluso superar esa marca aparece como un objetivo perfectamente posible.