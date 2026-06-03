Dibu Martínez fue tajante con unos hinchas que le preguntaron si llega al debut de Argentina en el Mundial

Cuando un pequeño grupo de fanáticos le preguntaron al Dibu Martínez si llegaba en óptimas condiciones al debut mundialista, el arquero fue contundente.

Dibu Martínez dejó en claro que estará presente en el debut de la Albiceleste en el Mundial.

La presencia del Dibu Martinez en el estreno de la Selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026, programado para el 16 de junio, continúa siendo uno de los temas que más atención genera dentro del cuerpo técnico de Lionel Scaloni y entre los hinchas. La lesión sufrida por el arquero en la previa de la final de la Europa League encendió las alarmas, ya que una fractura en uno de los dedos de su mano derecha puso en duda su disponibilidad para el arranque de la competencia.

A pesar de la incertidumbre, el propio Dibu llevó tranquilidad durante la jornada del martes. Antes de ingresar al entrenamiento, Martínez fue abordado por un grupo de simpatizantes que le consultaron sobre su estado físico. Con confianza y sin rodeos, el arquero respondió que llegará en condiciones al compromiso ante el conjunto africano, dejando un mensaje alentador respecto de su recuperación: “Muy bien. Llego, llego”, lanzó.

Dibu Martínez confirmó que llegará en óptimas condiciones al debut frente a Argelia Dibu Martínez confirmó que llegará en óptimas condiciones al debut frente a Argelia X @SC_ESPN

Mientras avanza con el proceso de rehabilitación, el marplatense quedó al margen de los dos encuentros amistosos que disputará el seleccionado nacional en los próximos días. Los compromisos frente a Honduras e Islandia servirán para que el cuerpo técnico de la Selección argentina continúe ajustando detalles, aunque sin la presencia de uno de los pilares del equipo campeón del mundo.

El plan médico apunta a una recuperación gradual, evitando cualquier esfuerzo que pueda comprometer la consolidación del hueso afectado. Los especialistas buscan que la fractura complete su proceso natural de cicatrización, motivo por el cual el arquero debe limitar la exigencia sobre la articulación lesionada durante esta etapa.