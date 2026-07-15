Pese a que la Selección argentina jugará la final, Dibu Martínez sigue lejos de los mejores para la FIFA

Después de la victoria de la Selección argentina por 2-1 sobre Inglaterra, que le permitió clasificarse a la final del Mundial 2026 , la FIFA publicó una nueva actualización de su Power Rankings de arqueros. El listado contempla el rendimiento de todos los guardametas que disputaron minutos en la Copa del Mundo y volvió a dejar a Emiliano "Dibu" Martínez lejos de los primeros puestos, pese a la clasificación del conjunto de Lionel Scaloni.

El sistema de evaluación desarrollado por la FIFA utiliza distintos indicadores estadísticos para medir el desempeño de los arqueros a lo largo del torneo. Aunque el campeón del mundo mostró una mejora en varios aspectos durante las últimas presentaciones de Argentina, esa evolución todavía no se refleja en la clasificación.

En esta nueva actualización, Dibu mantuvo su ubicación en uno de los rubros analizados y retrocedió en el otro, mientras que los arqueros de Inglaterra y España ganaron protagonismo entre los mejores del certamen.

El primer apartado del Power Rankings es "Defensa de la portería", un indicador que evalúa la capacidad del arquero para responder ante situaciones de peligro, controlar el área y transmitir seguridad bajo los tres palos.

En ese rubro, Emiliano Martínez se mantuvo en el 22° puesto , la misma ubicación que ocupaba tras los cuartos de final, con un coeficiente de 5,13.

La Selección argentina está en la final, pero la FIFA mantiene a Dibu Martínez lejos de la cima del ranking. FIFA.com

El líder continúa siendo el portugués Diogo Costa, con 8,73 de coeficiente. El inglés Jordan Pickford, rival de Argentina en las semifinales, ascendió cuatro posiciones y ahora ocupa el segundo lugar con 8,10, mientras que el suizo Gregor Kobel descendió un puesto y completa el podio con 8,05. Ambos fueron los arqueros de las dos últimas selecciones que enfrentó el equipo de Lionel Scaloni en el Mundial.

El otro apartado en el que Dibu perdió un lugar

La segunda categoría evaluada por la FIFA es "Con la posesión del balón", un índice que mide la influencia del arquero en la salida desde el fondo, la precisión de sus pases y la toma de decisiones cuando participa en la construcción del juego.

En este apartado, Emiliano Martínez retrocedió un puesto respecto de la última actualización y ahora figura 23°, con un coeficiente de 4,65, una ubicación que continúa lejos de las expectativas para uno de los arqueros más determinantes de los últimos años.

La FIFA publicó una nueva actualización del Power Rankings de arqueros tras las semifinales del Mundial 2026. FIFA.COM

El liderazgo sigue siendo para Jordan Pickford, que elevó su coeficiente de 7,76 a 7,89 y se mantiene como el mejor del torneo con la pelota en los pies. El español Unai Simón, rival de Argentina en la final del domingo, escaló seis posiciones para ubicarse segundo con 7,40, mientras que el sudafricano Ronwen Williams cayó al tercer puesto con 7,18.

Con una nueva final mundialista por delante, Dibu Martínez tendrá una oportunidad más para mejorar sus números individuales y seguir sumando actuaciones decisivas, aunque el Power Rankings de la FIFA continúa ubicándolo lejos de los puestos de privilegio pese al gran presente colectivo de la Selección argentina.