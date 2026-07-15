La fuerte decisión del Aston Villa con Dibu Martínez a horas de la semifinal ante Inglaterra

En plena disputa del Mundial 2026, desde el club inglés salieron a aclarar los rumores sobre una posible venta del Dibu Martínez y dejaron una postura firme.

Mientras el Dibu Martínez está enfocado en la semifinal del Mundial 2026 con la Selección argentina, desde Inglaterra decidieron ponerle un freno a los rumores sobre su futuro. Aston Villa salió a desmentir las versiones que vinculaban al arquero campeón del mundo con Juventus y dejó en claro que no tiene intenciones de desprenderse de uno de los pilares del equipo.

En los últimos días había trascendido que el club de Birmingham estaba dispuesto a negociar al arquero por una cifra cercana a los siete millones de euros, situación que despertó el interés de la Vecchia Signora. Sin embargo, el director deportivo de Aston Villa, Damian Vidagany, fue categórico al desmentir esa posibilidad.

Aston Villa dejó en claro que Dibu Martínez seguirá en el club “Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano. El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia. Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada”, aseguró el dirigente en declaraciones a 365 Scores.

Aston Villa dejó en claro que Dibu Martínez seguirá en el club. @emi_martinez26 Además, Vidagany fue un paso más allá y desmintió todas las versiones que circularon en torno al campeón del mundo: “Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”, remarcó.