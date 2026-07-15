La fuerte decisión del Aston Villa con Dibu Martínez a horas de la semifinal ante Inglaterra
En plena disputa del Mundial 2026, desde el club inglés salieron a aclarar los rumores sobre una posible venta del Dibu Martínez y dejaron una postura firme.
Mientras el Dibu Martínez está enfocado en la semifinal del Mundial 2026 con la Selección argentina, desde Inglaterra decidieron ponerle un freno a los rumores sobre su futuro. Aston Villa salió a desmentir las versiones que vinculaban al arquero campeón del mundo con Juventus y dejó en claro que no tiene intenciones de desprenderse de uno de los pilares del equipo.
En los últimos días había trascendido que el club de Birmingham estaba dispuesto a negociar al arquero por una cifra cercana a los siete millones de euros, situación que despertó el interés de la Vecchia Signora. Sin embargo, el director deportivo de Aston Villa, Damian Vidagany, fue categórico al desmentir esa posibilidad.
Aston Villa dejó en claro que Dibu Martínez seguirá en el club
“Martínez se quedará con nosotros. No tenemos ninguna intención de dejarlo salir este verano. El equipo necesita su dedicación y su larga experiencia. Es un elemento muy importante para nuestro proyecto de la próxima temporada”, aseguró el dirigente en declaraciones a 365 Scores.
Además, Vidagany fue un paso más allá y desmintió todas las versiones que circularon en torno al campeón del mundo: “Todas las noticias publicadas sobre su posible traspaso a Juventus no reflejan la posición del club. Es un jugador muy importante para nosotros y esperamos que siga ofreciendo actuaciones excepcionales junto a sus compañeros”, remarcó.
Con contrato vigente hasta junio de 2029, todo indica que el futuro inmediato del Dibu Martínez seguirá estando en Aston Villa. Al menos esa es la postura oficial del club inglés, que no quiere desprenderse de uno de sus referentes justo cuando el arquero atraviesa un nuevo gran torneo con la camiseta de la Selección argentina.