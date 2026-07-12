El gran gesto del Dibu Martínez con Granit Xhaka tras la eliminación de Suiza: "No estaba destinado"
Luego de la victoria de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, el arquero le dedicó un mensaje al capitán suizo.
El pase a las semifinales de la Copa del Mundo dejó grandes momentos dentro y fuera de la cancha. Tras el exigente triunfo por 3 a 1 ante Suiza en el tiempo suplementario, Emiliano "Dibu" Martínez dejó en visto un gran momento en redes sociales que no pasó desapercibido.
En las últimas horas, Granit Xhaka, capitán y máximo referente de la selección de Suiza, utilizó su cuenta de Instagram para volcar sus sentimientos y despedirse oficialmente del Mundial.
El posteo de Xhaka y la reacción del Dibu
En una sentida publicación, el mediocampista expresó su dolor por la reciente eliminación, pero también destacó el inmenso orgullo de haber representado a su país y de haberle hecho frente a la vigente campeona del mundo en un duelo vibrante que se definió en los últimos instantes.
"No estaba destinado a ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final, y dejamos nuestros corazones en el campo. Este viaje termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que juntos logramos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y estuvieron a nuestro lado".
Fue en esa misma publicación donde sorpresivamente apareció el mensaje del arquero argentino. El Dibu, quien conoce muy bien al jugador suizo por los años que compartieron en la Premier League y por su pasado en el Arsenal de Inglaterra, no dudó en dejarle un cálido comentario con corazones en el posteo, reconociendo el gran nivel que demostró durante todo el torneo y destacando su jerarquía como líder de su equipo.