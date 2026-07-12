El gran gesto del Dibu Martínez con Granit Xhaka tras la eliminación de Suiza: "No estaba destinado"

Luego de la victoria de la Selección Argentina por los cuartos de final del Mundial 2026, el arquero le dedicó un mensaje al capitán suizo.

El pase a las semifinales de la Copa del Mundo dejó grandes momentos dentro y fuera de la cancha. Tras el exigente triunfo por 3 a 1 ante Suiza en el tiempo suplementario, Emiliano "Dibu" Martínez dejó en visto un gran momento en redes sociales que no pasó desapercibido.

En las últimas horas, Granit Xhaka, capitán y máximo referente de la selección de Suiza, utilizó su cuenta de Instagram para volcar sus sentimientos y despedirse oficialmente del Mundial.

El posteo de Xhaka y la reacción del Dibu El posteo de Xhaka en redes sociales. IG @granitxhaka En una sentida publicación, el mediocampista expresó su dolor por la reciente eliminación, pero también destacó el inmenso orgullo de haber representado a su país y de haberle hecho frente a la vigente campeona del mundo en un duelo vibrante que se definió en los últimos instantes.

"No estaba destinado a ser. Lo dimos todo, luchamos hasta el final, y dejamos nuestros corazones en el campo. Este viaje termina aquí, pero nadie puede quitarnos lo que juntos logramos. Hicimos historia. Gracias a todos los que creyeron en nosotros y estuvieron a nuestro lado".