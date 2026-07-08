FIFA ubicó a Dibu Martínez lejos de la élite en su ranking de arqueros del Mundial 2026

La FIFA actualizó su ranking de rendimiento de los arqueros que participaron en el Mundial 2026 y la ubicación de Emiliano "Dibu" Martínez no pasó inadvertida. El guardameta de la Selección argentina aparece en el puesto 28 entre los 59 futbolistas de su posición que sumaron minutos en lo que va del torneo.

La clasificación forma parte del sistema de análisis estadístico desarrollado por la FIFA para evaluar el desempeño individual de los jugadores durante la Copa del Mundo. En el caso de los arqueros, el organismo considera distintos indicadores relacionados con la respuesta bajo los tres palos y la participación en la construcción del juego.

El campeón del mundo en Qatar 2022 quedó ubicado en la mitad de la tabla pese a ser una de las piezas fijas del equipo de Lionel Scaloni y a mantenerse como uno de los referentes de la Albiceleste en la defensa del título.

El ranking toma como referencia dos apartados principales. El primero es " Defensa de la portería", que mide la capacidad del arquero para intervenir en acciones de peligro, dominar el área y transmitir seguridad. En ese rubro, Martínez obtuvo un coeficiente de 4,66.

El segundo indicador corresponde a "Con la posesión del balón", un parámetro que evalúa la toma de decisiones y la precisión en la distribución desde el fondo. Allí, el arquero argentino también recibió una valoración de 4,66 y se ubicó 26º.

Los mejores puntajes pertenecen al portugués Diogo Costa, con 8,89 en defensa de la portería, y al sudafricano Ronwen Williams, con 8,20 en posesión del balón. Ambos, sin embargo, ya quedaron eliminados del Mundial 2026.

Emiliano "Dibu" Martínez figura en el puesto 28 del ranking de arqueros elaborado por la FIFA durante el Mundial 2026.

Las estadísticas de Dibu Martínez en el Mundial

Los números del arquero argentino muestran un rendimiento que contrasta con su ubicación en la clasificación oficial. Martínez mantuvo la valla invicta en los dos primeros encuentros de la Selección argentina y acumula cuatro atajadas ante ocasiones claras de gol, apenas dos menos que el español Unai Simón, uno de los cinco mejores ubicados en ese apartado.

En la salida con el balón también presenta registros competitivos. El marplatense completó 99 pases correctos sobre 127 intentos, una cifra superior a la de arqueros como Alisson Becker, Maxime Crépeau y Vozinha, quienes aparecen por delante suyo en la valoración correspondiente al juego con los pies.

Si bien su actuación en este Mundial todavía no alcanzó el nivel que exhibió en Qatar 2022, donde fue elegido el mejor arquero del torneo, la posición que ocupa en el ranking de la FIFA resulta llamativa al compararla con algunos de sus registros individuales y con la ubicación de otros guardametas que aparecen por encima en la clasificación.