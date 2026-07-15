El tremendo relato de Jorge Valdano sobre el Argentina-Inglaterra de México 86: "Fue la venganza de la guerra de Malvinas"

Llegó el gran día, este miércoles a partir de las 16:00 la Selección argentina buscará meterse en una nueva final del mundo cuando se mida ante Inglaterra. El partido no será un simple choque de semifinales en un Mundial sino que también tiene un significado histórico y emotivo principalmente por la guerra de las Malvinas.

Esta será la sexta vez que la Albiceleste sea vea las caras con los ingleses en una Copa del Mundo. De los cinco compromisos que disputaron, los Three Lions se quedaron la victoria en 3 oportunidades mientras que la Albiceleste lo consiguió en dos, aunque la más recordada fue en México 1986 cuando Diego Armando Maradona convirtió dos goles históricos que quedaron en la retina de todos los fanáticos argentinos.

Ahora, a tan solo un par de horas del partido entre Argentina e Inglaterra, se vino a la memoria un emotivo relato de Jorge Valdano durante La Plenaria Banamex 2026 en Ciudad de México. En el comienzo, el campeón del mundo en 1986 dejó en claro lo que significó el triunfo de la Albiceleste: "El partido que Argentina le ganó a Inglaterra en el Mundial del '86 ha alcanzado una dimensión muy superior a la final de la Copa del Mundo con el paso del tiempo. Fue la venganza de la guerra de las Malvinas”, comenzó.

El tremendo relato de Jorge Valdano sobre el Argentina-Inglaterra de México 86 X @ThomiSomoza “Esta es una opinión que hay que entenderla en su justa dimensión. ¿Cómo va a pesar tanto un partido como una guerra? En términos simbólicos, sí. Para Argentina hubiera sido insoportable perder ese partido frente a Inglaterra. De hecho, la dimensión que tenía para nosotros no fue la misma que tenía para los jugadores ingleses, que eran los que habían ganado aquella guerra. Y, con el tiempo, aquel partido no hizo más que aumentar su importancia”, continuó.