¿Argentina o Inglaterra? De la Fuente, DT de España, reveló a qué rival prefiere en la final por un motivo muy especial

Tras eliminar a Francia y meterse en la final del Mundial, el entrenador de España confesó cuál sería el rival que le gustaría enfrentar y explicó el motivo.

España ya está en la final del Mundial 2026 y, mientras espera por el vencedor de Argentina e Inglaterra, Luis de la Fuente dejó una confesión que no pasó desapercibida. El entrenador español admitió que le haría "mucha ilusión" enfrentar a la Scaloneta por la amistad que mantiene con Lionel Scaloni, aunque aclaró que respeta por igual a ambos posibles rivales.

Después de eliminar a Francia, De la Fuente destacó el nivel de las cuatro selecciones que llegaron a las semifinales: “Ayer hablábamos de que este España-Francia podía ser una final anticipada. Pero también creo que comenté que Argentina-Inglaterra es otra final anticipada. No en vano se enfrentan las cuatro mejores selecciones del ranking FIFA. No había pasado nunca en la historia y eso demuestra el potencial futbolístico que tiene este Mundial”, analizó.

Luis de la Fuente reveló que prefiere enfrentar a la Selección argentina en la final del Mundial Cuando le preguntaron a quién prefería enfrentar en la definición, el técnico evitó hablar de conveniencias futbolísticas, aunque sí dejó entrever una preferencia personal: “No estamos para preferencias. Nos da igual. Cada uno tiene sus peculiaridades. Obviamente no es lo mismo el fútbol de Argentina que el de Inglaterra”, explicó. Sin embargo, enseguida agregó la frase que generó repercusión: “Yo tengo mucha ilusión por enfrentarnos a Argentina por la amistad que tengo con Lionel Scaloni ”.

X @SC_ESPN De todas maneras, el entrenador dejó en claro que tampoco subestima al conjunto inglés: “Respeto muchísimo el potencial futbolístico que tiene Inglaterra, a la que antes de venir al Mundial cité como una de las auténticas candidatas. Va a ser un partido muy disputado entre dos grandes selecciones, pero esperamos a cualquiera de las dos con los brazos abiertos”, sostuvo.