La FIFA actualizó el ranking de arqueros del Mundial: Dibu Martínez escaló, pero sigue lejos de los mejores

La FIFA publicó una nueva actualización de su Power Rankings tras la disputa de los cuartos de final del Mundial 2026 y Emiliano "Dibu" Martínez logró mejorar su posición entre los arqueros del torneo. El guardameta de la Selección argentina avanzó varios lugares respecto de la clasificación anterior, aunque todavía se mantiene lejos de los puestos de privilegio .

La evaluación contempla el rendimiento de todos los guardametas que sumaron minutos en la Copa del Mundo y utiliza un sistema estadístico que analiza distintos aspectos del juego. Si bien el campeón del mundo con Argentina mostró una evolución en los últimos partidos, su ubicación continúa llamando la atención por quedar lejos de los líderes.

En la actualización anterior, difundida luego del encuentro frente a Egipto, Dibu ocupaba el puesto 28 entre los arqueros del certamen. Ahora aparece 22°, una mejora que refleja su actuación en cuartos, aunque sin alcanzar todavía a los futbolistas mejor valorados por el organismo.

El ranking elaborado por la FIFA se divide en dos apartados. El primero es "Defensa de la portería", un indicador que mide la capacidad del arquero para responder ante situaciones de peligro, dominar el área y brindar seguridad bajo los tres palos.

En ese rubro, Emiliano Martínez ocupa el 22° puesto con un coeficiente de 5,13. El líder es el portugués Diogo Costa, con 8,95, seguido por el suizo Gregor Kobel y el paraguayo Orlando Gill, quienes completan el podio de la clasificación.

La FIFA volvió a actualizar su evaluación estadística de los arqueros que disputan el Mundial 2026. FIFA

El desempeño con la pelota también influye

El segundo parámetro utilizado por la FIFA es "Con la posesión del balón", que evalúa el aporte del arquero en la salida desde el fondo, la precisión en los pases y la toma de decisiones cuando su equipo inicia los ataques.

También en este apartado Dibu Martínez figura en el 22° lugar, con un coeficiente de 4,79. El inglés Jordan Pickford encabeza la clasificación con 7,76, mientras que el sudafricano Ronwen Williams y el suizo Gregor Kobel aparecen como sus principales escoltas.

La FIFA volvió a actualizar su evaluación estadística de los arqueros que disputan el Mundial 2026. FIFA

Un avance que todavía no alcanza

La mejora de cuatro posiciones representa un reconocimiento al rendimiento mostrado por el arquero argentino durante el partido contra Suiza. Sin embargo, los datos estadísticos de la FIFA siguen ubicándolo fuera del grupo de élite del Mundial 2026.

Con la Selección argentina instalada entre los cuatro mejores equipos del torneo, Martínez tendrá nuevas oportunidades para seguir elevando sus números y escalar posiciones en un ranking que continuará actualizándose a medida que avance la Copa del Mundo.