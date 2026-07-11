Polémica por el gol del empate de Inglaterra ante Noruega y comunicado de FIFA: ¿la pelota tocó una cámara aérea?

El empate parcial de Inglaterra ante Noruega en el duelo que marcó su clasificación a semifinales del Mundial 2026 quedó envuelto en una fuerte polémica. Antes del gol convertido por Jude Bellingham a los 45+2 minutos del primer tiempo, algunas repeticiones televisivas dejaron la sensación de que la pelota podría haber tocado uno de los cables de la cámara aérea instalada sobre el campo de juego.

La jugada ocurrió en el tiempo agregado de la primera etapa. Tras un saque de arco del arquero noruego Nyland, el balón impactó aparentemente en un cable de la Skycam y modificó levemente su recorrido. La pelota terminó en poder de Inglaterra, que armó una rápida transición ofensiva hasta que Bellingham definió dentro del área para igualar el encuentro.

Las imágenes difundidas por Fox Sports de Estados Unidos alimentaron la controversia, ya que desde algunos ángulos pareció apreciarse un leve desvío de la trayectoria del balón. Sin embargo, la secuencia nunca resultó concluyente y ni el árbitro ni el VAR consideraron que existiera una evidencia suficiente para invalidar la acción.

Las protestas apuntaron al árbitro francés Clément Turpin y también al VAR, que no intervino pese a tratarse de una acción que terminó en gol. Incluso el arquero Nyland señaló hacia la parte superior del estadio para advertir sobre el contacto, aunque la jugada continuó con normalidad y el tanto fue convalidado.

El debate reglamentario gira en torno a la consideración de los cables de la cámara aérea como un agente externo. Las reglas establecen que, si un elemento externo interfiere en el juego, el árbitro puede detener la acción y reanudar con un balón a tierra. Sin embargo, también contemplan que el juego continúe si entiende que la interferencia no tuvo incidencia real sobre la jugada.

Horas después, la FIFA emitió una explicación oficial para respaldar la decisión arbitral. A través de FIFA Media, el organismo señaló: "Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón".

La FIFA dio su explicación, pero el debate sigue abierto

Before England’s goal in minute 45+2 against Norway, the sensor in the Connected Ball showed no peak in the 'heartbeat of the ball' when in the air, and therefore no evidence that the ball touched the overhead wire and changed the movement of the ball. pic.twitter.com/gYf9ukfveT — FIFA Media (@fifamedia) July 11, 2026

La aclaración tiene peso porque el balón utilizado en el Mundial cuenta con tecnología que registra contactos mediante sensores internos. Según la FIFA, esos datos no detectaron ningún impacto previo a la jugada del empate inglés. En consecuencia, para el VAR no existió prueba de que la pelota hubiera tocado la estructura aérea sobre el estadio.

El episodio, de todos modos, dejó abierta la discusión. Mientras desde Noruega sostienen que las imágenes generan dudas razonables, la postura oficial del organismo es que no hubo contacto comprobable y que el gol estuvo correctamente convalidado. Así, una de las jugadas más debatidas de los cuartos de final quedó cerrada con el respaldo tecnológico de la FIFA.