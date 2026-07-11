La autocrítica del DT de Inglaterra a pesar de clasificar a semifinales: "No estoy feliz, tuvimos suerte"

Luego del triunfo ante Noruega, Thomas Tuchel sorprendió al mostrarse disconforme con el rendimiento de Inglaterra en el campo de juego.

Con un doblete de Jude Bellingham en un auténtico partidazo, la Selección de Inglaterra se impuso por 2-1 sobre Noruega por los cuartos de final del Mundial 2026. De este modo, volvió a clasificarse a una semifinal después de 8 años, desde que lo hiciera por última vez en Rusia 2018, edición en la que terminaría en el cuarto lugar.

Pese a contar con un plantel mucho más amplio y ser los claros favoritos, los británicos no la tuvieron sencilla frente a los nórdicos y debieron resolver el trámite en el alargue, tras igualar 1-1 durante los 90 minutos. Y pese a la alegría por esta importantísima victoria, Thomas Tuchel, DT de los Tres Leones, fue muy autocrítico.

La autocrítica de Thomas Tuchel tras el triunfo de Inglaterra ante Noruega "No hablaría de sufrimiento. Nos hicimos la vida muy difícil hoy. El resultado es fantástico, por supuesto, estamos en las semifinales, es increíble, pero no estoy contento con el rendimiento", apuntó de manera sorpresiva el entrenador alemán de 52 años desde el campo de juego en diálogo con la prensa.

"Quedé disconforme en todos los sentidos. Nos complicamos demasiado por la forma en la que jugamos. Descuidamos muchos aspectos, cometimos muchos errores técnicos, no fuimos suficientemente rápidos. Tuvimos mucha suerte hoy", remarcó a continuación, tras lo cual le preguntaron si el problema fue la "mentalidad" del equipo.