Tras el pedido de jugar con la suplente, FIFA decidió qué camiseta usará la Selección argentina en la semi ante Inglaterra

La Selección argentina ya tendría definida la camiseta que utilizará para enfrentar a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 . Luego del pedido especial que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) elevó ante la FIFA para jugar con la indumentaria alternativa, se confirmó cuál será la elección para el trascendental encuentro del miércoles.

El partido entre Argentina e Inglaterra se disputará este miércoles 15 de julio desde las 16:00 (hora argentina) en Atlanta, con transmisión en vivo a través de Disney+ Plan Premium. De acuerdo con la información difundida, el equipo dirigido por Lionel Scaloni vestirá la camiseta azul, una elección que remite a dos de los antecedentes más recordados frente al conjunto inglés.

El periodista Gastón Edul informó en sus redes sociales: "Confirmado: Argentina va a jugar contra Inglaterra con la camiseta azul por las semifinales de la Copa del Mundo 2026".

La información llega un día después de que la AFA presentara un pedido formal ante la FIFA para que la Selección pudiera disputar la semifinal con la camiseta alternativa, en lugar de la tradicional celeste y blanca.

De concretarse, será la tercera vez que Argentina enfrente a Inglaterra en un Mundial utilizando la camiseta suplente. En las dos oportunidades anteriores, el resultado fue favorable para la Albiceleste.

Los antecedentes que ilusionan a la Selección

La camiseta azul quedó ligada a dos victorias históricas frente a Inglaterra. La primera fue en México 1986, en el inolvidable encuentro que tuvo como protagonistas los dos goles de Diego Maradona: "La Mano de Dios" y el considerado por muchos como el mejor gol de la historia de los Mundiales.

Argentina jugaría con la indumentaria alternativa en un partido cargado de historia frente al seleccionado inglés. NA

La segunda llegó en Francia 1998, cuando Argentina empató 2-2 y se impuso en la definición por penales para avanzar a los cuartos de final.

Por el contrario, las otras dos veces que ambos seleccionados se enfrentaron en una Copa del Mundo con Argentina utilizando la camiseta celeste y blanca terminaron con derrotas: en Inglaterra 1966, en un partido marcado por una gran polémica arbitral, y en Corea-Japón 2002, durante la fase de grupos.

Las coincidencias que se repiten rumbo a la semifinal

Además del color de la camiseta, existen varias coincidencias entre las campañas de 1986, 1998 y la actual edición del Mundial. En los tres torneos, Argentina llegó al duelo frente a Inglaterra tras superar la fase de grupos sin perder. Tanto en Francia 1998 como en esta Copa del Mundo, además, lo hizo con puntaje perfecto tras ganar sus tres encuentros.

También se repite un dato llamativo relacionado con los rivales asiáticos. En las tres ediciones, la Selección derrotó a un equipo de ese continente durante la primera fase: venció a Corea del Sur en 1986, a Japón en 1998 y a Jordania en 2026. Incluso hubo un marcador idéntico en dos de esos partidos, ya que tanto frente a Corea del Sur como ante Jordania el triunfo fue por 3-1.

La información difundida indica que la Selección argentina volverá a vestir la camiseta azul en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de la historia de los Mundiales.