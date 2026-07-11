El homenaje que la Selección argentina le hará a Antonio Rattin en el partido contra Suiza

A raíz del fallecimiento de Antonio Ubaldo Rattin, los futbolistas de la Selección argentina le rendirán honores en el duelo de cuartos de final.

Este sábado por la mañana, a horas del partido de la Selección argentina contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, murió a los 89 años Antonio Ubaldo Rattin. Ídolo histórico de Boca, supo ser uno de los futbolistas más destacados e icónicos del combinado nacional durante la década del 60.

Esta triste noticia golpeó duro al fútbol argentino, que por supuesto no puede más que rendirle honores al ex volante central, empezando por el encuentro de esta noche en Kansas City. Es que los futbolistas y demás representantes de la Scaloneta saldrán a la cancha con un brazalete negro.

La Selección argentina portará un brazalete negro por la muerte de Rattin Antonio Rattín jugó 33 partidos y 2 Mundiales con la Selección argentina. @Argentina La AFA le pidió permiso esta tarde a la FIFA para poder portar el luto en homenaje al Rata, y a las pocas horas el ente madre del fútbol mundial le dio la autorización, por lo que la indumentaria de la Albiceleste llevará el recuerdo de su excapitán.

Rattin debutó en la Selección en 1959 y llegó a disputar un total de 33 partidos entre amistosos, Eliminatorias y torneos oficiales, en los que registró un gol convertido. Disputó dos Copas América (1959 y 1967) y dos Mundiales (Chile 1962 e Inglaterra 1966).