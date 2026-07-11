¿Mensaje divino? Unas monjas cantan por la Selección argentina en la previa del duelo ante Suiza

Las Hermanas Pequeñas Obreras de los Sagrados Corazones interpretaron "La cuarta estrella", la canción que el plantel argentino entonó en el vestuario tras la histórica remontada ante Egipto, y emocionaron a los hinchas.

Mientras la Selección argentina se prepara para afrontar un nuevo desafío ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026, el apoyo de los hinchas continúa llegando desde todos los rincones del país y también desde distintos ámbitos de la sociedad. En las últimas horas, un grupo de religiosas conmovió a las redes sociales al interpretar una canción dedicada al equipo de Lionel Scaloni.

Se trata de las Hermanas Pequeñas Obreras de los Sagrados Corazones, quienes grabaron un video en el que cantan "La cuarta estrella", una versión inspirada en el clásico "No me arrepiento de este amor", de Gilda, cuya letra fue intervenida por el músico Palmito para alentar a la Albiceleste en su camino hacia un nuevo título mundial.

El registro rápidamente comenzó a viralizarse entre los fanáticos de la Selección argentina, que destacaron el entusiasmo y la emoción con la que las religiosas interpretaron la canción. El tema ya se convirtió en uno de los himnos de este Mundial y acompaña la ilusión de millones de argentinos que sueñan con una nueva consagración.

"La cuarta estrella" ganó aún más popularidad luego de que fuera entonada por los propios futbolistas de la Selección argentina en el vestuario, tras la histórica remontada por 3-2 frente a Egipto en los octavos de final del Mundial 2026. En medio de los festejos, el plantel celebró la clasificación cantando la adaptación, un momento que rápidamente se difundió en redes sociales y fortaleció el vínculo de la canción con la campaña del equipo.