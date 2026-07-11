Deportivo Maipú confirmó su levantada, venció 3-1 a Atlético Rafaela y se afianzó en el Reducido

Con un doblete de Tomás Silva y otro de Matías Viguet, Deportivo Maipú se impuso de manera contundente en su visita a un rival directo de la Zona B.

Deportivo Maipú revalidó su levantada con un triunfazo a domicilio ante Atlético Rafaela por la fecha 20 de la Primera Nacional. El Cruzado se impuso por 3-1 gracias al doblete de Tomás Silva y un golazo de Matías Viguet y se quedó con el duelo directo para afianzarse en puestos de Reducido.

Los dirigidos por Mariano Echeverría escalaron a los 28 puntos y, al momento, se ubican en la quinta posición de la Zona B. La Crema por su parte, quedó estancado en 27 unidades.

El golazo de Silva para poner en ventaja a Deportivo Maipú El partido comenzó mejor para el local, que se encargó de manejar la pelota y tuvo algunas chances para abrir el marcador. No obstante, una desconcentración en el fondo le permitió a Maipú encontrar el 1-0 a los 14 minutos. Nahuel Galardi inició la jugada con un pelotazo largo para que Tomás Silva se escurra entre los centrales y defina por arriba ante la salida del arquero de Rafaela. Un golazo.

Tomás Silva marcó el 1-0 de Deportivo Maipú. Video: LPF Play Rafaela empató a los 40 segundos del ST Todo lo bueno que había hecho el equipo de Mariano Echeverría quedó en la nada en el inicio del segundo tiempo. Antes del minuto de juego, el Cruzado defendió mal un lateral y le sirvió el empate a Agustín Obando. El ex Boca, que había ingresado segundos antes, la agarró picando de zurda y puso la paridad en Santa Fe.

"Agustín Obando"



Por el gol del jugador de Atlético Rafaela ante Deportivo Maipú. pic.twitter.com/aLHUJPliWq — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 11, 2026 Otra vez apareció Silva para el 2-1 del Cruzado Lejos de sentir el golpe, Deportivo Maipú se levantó rápido y no tardó nada en volver a encontrar la ventaja. Promediando los 13 minutos, aplicó la misma fórmula del primer gol: tras otro pelotazo largo de Galardi, Juan Giacone habilitó a Silva con un pase milimétrico y el 10 definió por abajo para coronar el 2-1 en un momento clave.