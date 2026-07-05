Con goles de Bonfigli y Silva, Deportivo Maipú venció 2-0 a Agropecuario y volvió a cantar victoria
En el estadio Omar Higinio Sperdutti, Deportivo Maipú derrotó 2-0 a Agropecuario, cortó una racha de tres partidos sin ganar y volvió a la zona de Reducido.
Deportivo Maipú hizo pesar la localía con una sólida actuación, dominó a Agropecuario, golpeó en los momentos justos y lo venció con un 2 a 0 que reflejó su superioridad en el juego. en el inicio de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional.
Los goles de Deportivo Maipú fueron convertidos por Mirko Bonfigli, a los 33 minutos del primer tiempo, y Tomás Silva, a los 45 de la misma etapa. Así, el equipo de Mariano Echeverría quebró una racha de tres encuentros sin poder sumar de a tres, con dos derrotass y un empate.
En la primera parte, el Cruzado asumió el protagonismo y manejó el desarrollo del juego ante Agropecuario. Tras varios intentos, logró romper el cero a los 32 minutos: Lucas Faggioli envió un centro desde la derecha, Juan Cruz Giacone controló y aguantó la pelota dentro del área para asistir a Mirko Bonfigli, que definió de primera para marcar el 1 a 0.
Mirko Bonfligi convirtió el 1-0 del Deportivo Maipú
Cuando el descanso ya estaba cerca, el Cruzado volvió a golpear. A los 45 minutos, Nahuel Galardi sacó largo desde su arco, Tomás Silva ganó en velocidad, encaró hacia el área y definió con un preciso zurdazo cruzado para establecer el 2 a 0 con el que Maipú se fue al entretiempo.
Tomás Silva puso 2-0 a Maipú frente al Sojero
En el complemento, el Cruzado mantuvo el control del encuentro y generó varias situaciones para ampliar la diferencia, aunque no estuvo fino en la definición para transformar la victoria en goleada.
En la próxima fecha de la Primera Nacional, Deportivo Maipú visitará a Atlético de Rafaela en la provincia de Santa Fe.