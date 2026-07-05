Con goles de Bonfigli y Silva, Deportivo Maipú venció 2-0 a Agropecuario y volvió a cantar victoria

En el estadio Omar Higinio Sperdutti, Deportivo Maipú derrotó 2-0 a Agropecuario, cortó una racha de tres partidos sin ganar y volvió a la zona de Reducido.

Mirko Bonfigli festeja el gol que abrió el camino de la victoria del Deportivo Maipú frente a Agropecuario.

Deportivo Maipú hizo pesar la localía con una sólida actuación, dominó a Agropecuario, golpeó en los momentos justos y lo venció con un 2 a 0 que reflejó su superioridad en el juego. en el inicio de la segunda rueda de la Zona B de la Primera Nacional.

Los goles de Deportivo Maipú fueron convertidos por Mirko Bonfigli, a los 33 minutos del primer tiempo, y Tomás Silva, a los 45 de la misma etapa. Así, el equipo de Mariano Echeverría quebró una racha de tres encuentros sin poder sumar de a tres, con dos derrotass y un empate.

En la primera parte, el Cruzado asumió el protagonismo y manejó el desarrollo del juego ante Agropecuario. Tras varios intentos, logró romper el cero a los 32 minutos: Lucas Faggioli envió un centro desde la derecha, Juan Cruz Giacone controló y aguantó la pelota dentro del área para asistir a Mirko Bonfigli, que definió de primera para marcar el 1 a 0.

Mirko Bonfligi convirtió el 1-0 del Deportivo Maipú "Mirko Bonfigli"Por el gol del jugador de Deportivo Maipú ante Agropecuario. pic.twitter.com/YcXPhElLZj — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026 Cuando el descanso ya estaba cerca, el Cruzado volvió a golpear. A los 45 minutos, Nahuel Galardi sacó largo desde su arco, Tomás Silva ganó en velocidad, encaró hacia el área y definió con un preciso zurdazo cruzado para establecer el 2 a 0 con el que Maipú se fue al entretiempo.

Tomás Silva puso 2-0 a Maipú frente al Sojero "Tomás Silva"Por el gol del jugador de Deportivo Maipú ante Agropecuario. pic.twitter.com/p9064IVaQi — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) July 5, 2026 En el complemento, el Cruzado mantuvo el control del encuentro y generó varias situaciones para ampliar la diferencia, aunque no estuvo fino en la definición para transformar la victoria en goleada.