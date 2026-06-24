El sueño del Deportivo Maipú por Enzo Pérez choca con un obstáculo inesperado

El nombre de Enzo Pérez volvió a instalarse en el mercado de pases mendocino y despertó rápidamente la ilusión de los hinchas de Deportivo Maipú . Sin embargo, más allá de los rumores y del atractivo que representa sumar a un futbolista de su trayectoria, la realidad indica que su desembarco en el Cruzado aparece hoy como una posibilidad lejana.

Si bien existieron versiones que vincularon al experimentado volante con la institución maipucina, los obstáculos para concretar la operación son varios y algunos van mucho más allá de lo futbolístico o económico.

Uno de los principales impedimentos tiene que ver con una cuestión familiar. En medio del ciclo lectivo, una eventual mudanza desde Buenos Aires a Mendoza obligaría a reorganizar toda la estructura familiar del jugador. El traslado de sus hijos, la búsqueda de vacantes escolares y todo lo que implica un cambio de residencia interprovincial aparecen como factores de peso al momento de tomar una decisión.

Se trata de un aspecto que muchas veces queda fuera de las negociaciones públicas, pero que suele ser determinante para futbolistas con una carrera consolidada y una vida familiar establecida.

A esa situación se suman otros condicionantes importantes. El aspecto contractual, el valor económico de una eventual incorporación y distintos detalles vinculados a la negociación representan desafíos que tampoco resultan sencillos de resolver.

Por eso, aunque el nombre de Enzo Pérez genera expectativa cada vez que aparece relacionado con un club mendocino, la operación está lejos de concretarse por estas horas.

En Maipú saben que incorporar a un jugador con pasado en River, Estudiantes, Godoy Cruz y la Selección Argentina sería un golpe de efecto enorme para la categoría. Sin embargo, también entienden que la negociación depende de múltiples factores y que varios de ellos exceden lo estrictamente deportivo.

Por ahora, el sueño deberá esperar. Al menos en este mercado de invierno, Enzo Pérez parece continuar lejos de Mendoza y de vestir la camiseta del Deportivo Maipú.