Si haces estas 3 cosas cada día, tu hormona del sueño trabaja mejor

Los 3 hábitos que ayudan a que tu hormona del sueño no se desplome con el paso de los años. Dormirás mejor.

Dormir bien no es cuestión de suerte. La melatonina, conocida como la hormona del sueño, cumple una función esencial en el descanso. Su tarea consiste en avisarle al cerebro que llegó el momento de dormir. Sin embargo, algunos hábitos diarios afectan su producción.

Cómo favorecer la producción natural de la hormona del sueño Uno de los factores más importantes es la exposición a la luz natural durante la mañana. Cuando una persona recibe luz solar poco después de despertar, su reloj biológico obtiene una señal clara sobre el inicio del día. Esto ayuda a regular los ciclos de sueño y vigilia.

Tomarse 20 minutos para absorber la energía del sol aumenta tu calidad de vida. Foto: Pexels Tomarse 20 minutos para absorber la energía del sol aumenta tu calidad de vida. Foto: Pexels Especialistas en sueño recomiendan pasar entre 10 y 15 minutos al aire libre durante las primeras horas de la mañana. Una caminata corta o tomar el café cerca de una ventana con buena iluminación también ayuda a sincronizar el organismo.

El segundo hábito está relacionado con la iluminación nocturna. Durante la noche, el cerebro necesita percibir que el día terminó. Las luces intensas, las pantallas y los ambientes demasiado iluminados envían señales opuestas y dificultan la liberación de melatonina.

dormir con el celular El uso nocturno del celular impacta en la calidad del sueño, aumentando el riesgo de fatiga. Shutterstock Por esa razón, muchas personas optan por reducir la intensidad de las luces del hogar una hora antes de acostarse. También resulta útil disminuir el brillo del teléfono móvil y evitar su uso durante ese período. Este pequeño cambio ayuda al organismo a prepararse para el descanso.