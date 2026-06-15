Lo que sucede en el cuerpo de una mujer tras comer semillas de calabaza durante 14 días

Es un alimento con gran valor nutricional. Las semillas de calabaza , tras dos semanas de consumo regular, muchas mujeres comienzan a notar cambios relacionados con la energía, la saciedad y el bienestar general, gracias a su contenido de minerales, grasas saludables y proteínas.

Las semillas de calabaza destacan por su aporte de magnesio, zinc, hierro, fibra y antioxidantes. Estos nutrientes participan en funciones importantes del organismo y ayudan a mantener distintos procesos en equilibrio.

Uno de los primeros efectos que algunas mujeres perciben durante las primeras semanas está relacionado con la sensación de saciedad. Gracias a su contenido de fibra y proteínas, ayudan a controlar el apetito entre comidas y favorecen una alimentación más equilibrada durante el día.

El magnesio presente en estas semillas también cumple una función importante. Este mineral participa en la producción de energía, el funcionamiento muscular y el descanso nocturno.

Otro beneficio está relacionado con la salud cardiovascular. Las grasas insaturadas presentes en las semillas de calabaza ayudan a mantener niveles saludables de colesterol cuando forman parte de una dieta equilibrada. Además, sus antioxidantes contribuyen a proteger las células frente al desgaste cotidiano.

Las mujeres también obtienen ventajas gracias a su contenido de hierro y zinc. El hierro participa en el transporte de oxígeno por el cuerpo, mientras que el zinc interviene en el sistema inmunitario y en procesos relacionados con la salud de la piel.

Diversas investigaciones han señalado que las semillas de calabaza contienen compuestos vegetales asociados al equilibrio hormonal y al bienestar durante distintas etapas de la vida femenina. Por esta razón suelen formar parte de planes alimentarios orientados a una nutrición completa.