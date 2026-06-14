Netflix arrasa con este thriller: acción y suspenso sin límites
La película de Netflix que deja sin aliento: dos amigos quedan atrapados en una situación extrema. Pura acción.
En Netflix esta película no pasa desapercibida. Te atrapa desde el primer minuto. “Calibre”, un thriller británico que sigue sumando espectadores gracias a una historia intensa, una trama inesperada y una atmósfera que mantiene el suspenso hasta el final.
Calibre: el thriller de Netflix que mantiene al público en vilo
Estrenada en 2018, “Calibre” cuenta la historia de Vaughn y Marcus, dos amigos de toda la vida que viajan a las Tierras Altas de Escocia para disfrutar de un fin de semana de caza. Lo que comienza como una escapada para desconectarse de la rutina toma un rumbo oscuro tras un accidente que cambia todo en cuestión de segundos.
A partir de ese momento, la película inicia una cadena de decisiones desesperadas que pone a prueba la amistad de los protagonistas. El miedo, la culpa y la presión se convierten en los motores de una trama que avanza con intensidad y sin escenas innecesarias.