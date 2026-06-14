Netflix arrasa con este thriller: acción y suspenso sin límites

En Netflix esta película no pasa desapercibida. Te atrapa desde el primer minuto. “Calibre”, un thriller británico que sigue sumando espectadores gracias a una historia intensa, una trama inesperada y una atmósfera que mantiene el suspenso hasta el final.

Calibre: el thriller de Netflix que mantiene al público en vilo Estrenada en 2018, “Calibre” cuenta la historia de Vaughn y Marcus, dos amigos de toda la vida que viajan a las Tierras Altas de Escocia para disfrutar de un fin de semana de caza. Lo que comienza como una escapada para desconectarse de la rutina toma un rumbo oscuro tras un accidente que cambia todo en cuestión de segundos.