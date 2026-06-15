Estos son los alimentos que hay que comer de noche para dormir mejor

Conciliar un sueño reparador a veces puede ser más difícil de lo que se cree. Los expertos señalan que existe un puente directo entre el sistema digestivo y el cerebro: los alimentos que se ingieren durante las últimas horas del día pueden ser el detonante de una noche de insomnio o de descanso profundo.

Investigadoras del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición en Madrid, advierten que subestimar la regularidad y calidad del descanso impacta de lleno en la salud, elevando el riesgo de sufrir afecciones cardiovasculares, diabetes y un progresivo deterioro cognitivo.

El gran protagonista es el triptófano, un aminoácido esencial que el cuerpo no produce por sí mismo y que se debe incorporar a través de la dieta. Una vez ingerido, el organismo lo transforma en serotonina (la sustancia ligada al bienestar) y, posteriormente, esta se convierte en melatonina, la hormona que le avisa al cerebro que es hora de apagarse y descansar.

Sin embargo, los expertos aclaran que el triptófano no trabaja solo. Para que esa metamorfosis química sea exitosa y se traduzca en un sueño de calidad, el cuerpo necesita de otros aliados indispensables:

Existe un alimento que contine más omega-3 que el salmón y el atún Foto: Shutterstock

En la cena los especialistas sugieren combinar tres grupos clave de alimentos:el pollo, el pescado, el yogur y la leche son excelentes fuentes naturales de triptófano y calcio, elementos que aceptan los mecanismos químicos del descanso.

También se aconseja optar por avena, arroz integral, legumbres y vegetales que ayudan a que el triptófano cruce la barrera cerebral de manera más eficiente, al tiempo que mantiene los niveles de azúcar en sangre estables durante la madrugada.

Otra alternativa es sumar fuentes de omega-3 y magnesio que actúan como relajantes musculares naturales y ayudan a desacelerar el sistema nervioso.

En la lista negra de la cena se encuentran las comidas extremadamente grasas, que obligan al sistema digestivo a trabajar a marcha forzada, provocando acidez, reflujo y pesadez.