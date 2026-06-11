Jugó fuerte: Molinos compró NotCo y se queda con la marca líder en alimentos vegetales

Molinos, la empresa de Luis Pérez Companc suma categorías de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional, y refuerza su posición en el negocio de congelados.

Molinos Río de la Plata acordó la adquisición del negocio de NotCo Foods en Argentina y Uruguay, según anunció este miércoles la compañía del grupo presidido por Luis Pérez Companc. Con la operación, uno de los mayores jugadores del consumo masivo del país se queda con la marca insignia de los alimentos a base de plantas, fundada por el chileno Matías Muchnick.

La implementación definitiva de la transacción está prevista para las próximas semanas, sujeta al cumplimiento de condiciones habituales para este tipo de acuerdos. Las partes no informaron el monto de la operación.

Qué busca Molinos con la compra de NotCo Para Molinos, dueña de marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, La Salteña y Exquisita, la adquisición le permite sumar categorías vinculadas a tendencias emergentes de alimentación: productos de origen vegetal, bebidas y nutrición funcional. La compañía también apunta a reforzar su negocio de congelados, un segmento clave donde NotCo construyó una posición sólida y se consolidó como marca de referencia.

NotCo, nacida en Chile en 2015, es una foodtech pionera en el uso de inteligencia artificial para desarrollar alimentos plant-based. Con productos como NotMilk, NotBurger y NotChicken, se convirtió en una de las startups más reconocidas de América Latina, con presencia en múltiples mercados y respaldo de inversores globales. En Argentina logró una fuerte conexión con consumidores jóvenes y urbanos.

Qué dijeron los protagonistas de la operación Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, destacó en un comunicado interno que la incorporación de NotCo "representa una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra capacidad de innovación" y valoró que la marca haya logrado ser "relevante, cercana a nuevas generaciones y asociada a nuevas formas de alimentación".