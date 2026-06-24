En vivo: Corea del Sur y Sudáfrica igualan sin goles en un partido a todo o nada por el Grupo A

Corea del Sur tiene 3 puntos y quiere confirmar su presencia en 16avos de final. Los africanos, por su parte, suman una unidad y están obligados a ganar.

Corea del Sur y Sudáfrica chocan en un duelo trascendental por el Grupo A del Mundial 2026. En una zona que ya ganó México, los surcoreanos tiene 3 puntos y llegan con más aire a la definición, mientras que el combinando africano debe salir victorioso del Estadio de Monterrey para no armar las valijas.

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