México-República Checa y Sudáfrica-Corea del Sur definen el Grupo A: hora, TV y streaming

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en etapa de definiciones y este miércoles el Grupo A conocerá a sus clasificados. Desde las 22 (hora de Argentina), México enfrentará a República Checa en el estadio Azteca, mientras que Sudáfrica y Corea del Sur se medirán en Monterrey en encuentros que se disputarán en simultáneo.

El seleccionado mexicano llega a la última jornada con el primer puesto asegurado tras sus victorias frente a Sudáfrica y Corea del Sur . Detrás del Tri, la pelea por avanzar sigue completamente abierta, con Corea del Sur , Sudáfrica y República Checa todavía con posibilidades matemáticas de clasificación.

Mientras los dirigidos por Javier Aguirre intentarán completar una campaña perfecta en la fase inicial, sus perseguidores buscarán aprovechar la última oportunidad para seguir con vida en la máxima cita del fútbol.

México afrontará el compromiso ante República Checa con la tranquilidad de haber asegurado el liderazgo del Grupo A. El triunfo por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural y la posterior victoria por 1-0 frente a Corea del Sur le permitieron garantizar el primer lugar de la zona y la posibilidad de disputar los dieciseisavos de final.

Sin embargo, el conjunto local tiene un objetivo adicional: conseguir por primera vez un pleno de victorias en una fase de grupos mundialista. Ante su público y en uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol internacional, buscará cerrar la primera ronda con puntaje ideal.

La situación de República Checa es muy diferente. Los europeos necesitan ganar para aspirar a la clasificación. Tras la derrota frente a Corea del Sur y el empate con Sudáfrica, llegan obligados a sumar tres puntos para alcanzar el segundo puesto o, al menos, posicionarse como uno de los mejores terceros.

Para conseguirlo deberán superar un desafío mayúsculo: infligirle a México su primera derrota mundialista en el Azteca. El equipo dirigido por Miroslav Koubek apostará a su fortaleza en el juego aéreo y a las acciones de pelota parada para intentar dar la sorpresa.

Probables formaciones

México: Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado. DT: Javier Aguirre.

Raúl Rangel; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Obed Vargas, Gilberto Mora; Julián Quiñones, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado. DT: Javier Aguirre. República Checa: Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci; Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka; Adam Hlozek y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek.

Matej Kovar; Tomas Holes, Robin Hranac, Vladimir Coufal, Ladislav Krejci; Vladimir Darida, Lukas Cerv, Michal Sadilek, Alexandr Sojka; Adam Hlozek y Patrik Schick. DT: Miroslav Koubek. Árbitro: Yael Falcón Pérez (Argentina).

Yael Falcón Pérez (Argentina). Estadio: Azteca, Ciudad de México.

Sudáfrica y Corea del Sur, por un lugar en los dieciseisavos

En Monterrey se jugará otro de los encuentros decisivos de la jornada. Sudáfrica afrontará el partido más importante de su historia reciente con la ilusión de alcanzar por primera vez la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

Los "Bafana Bafana" comenzaron el torneo con una derrota por 2-0 frente a México, pero mantuvieron sus opciones gracias al empate conseguido ante República Checa. Ahora dependen de sí mismos para seguir avanzando, aunque deberán superar a un rival de gran nivel.

Corea del Sur llega con mejores perspectivas. El combinado asiático debutó con un triunfo por 2-1 sobre República Checa y luego cayó ajustadamente ante México por 1-0. Con esos resultados, un empate le alcanzaría para finalizar segundo en el grupo, mientras que una victoria le permitiría cerrar la primera fase con seis unidades.

Se espera un partido abierto, con dos selecciones obligadas a buscar el arco rival. Sudáfrica necesita ganar para mantener viva la ilusión, mientras que Corea intentará aprovechar los espacios para asegurar su clasificación.

Probables formaciones

Sudáfrica: Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Yaya Sithole, Aubrey Modiba, Ime Okon; Thalente Mbatha, Jayden Adams, Oswin Appollis; Evidence Makgopa, Thapelo Maseko y Lyle Foster. DT: Hugo Broos.

Ronwen Williams; Khuliso Mudau, Yaya Sithole, Aubrey Modiba, Ime Okon; Thalente Mbatha, Jayden Adams, Oswin Appollis; Evidence Makgopa, Thapelo Maseko y Lyle Foster. DT: Hugo Broos. Corea del Sur: Seung-Gyu Kim; Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Tae-Hyeon Kim, Young-Woo Seol; Jun-Ho Bae, Hee-Chan Hwang, Hyun-Seok Hong; Heung-Min Son, Cho Gue-Sung y Kang-In Lee. DT: Hong Myung-Bo.

Seung-Gyu Kim; Min-Jae Kim, Han-Beom Lee, Tae-Hyeon Kim, Young-Woo Seol; Jun-Ho Bae, Hee-Chan Hwang, Hyun-Seok Hong; Heung-Min Son, Cho Gue-Sung y Kang-In Lee. DT: Hong Myung-Bo. Árbitro: Facundo Tello (Argentina).

Facundo Tello (Argentina). Estadio: Monterrey.

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