México: así será la Torre Rise, el edificio más alto de América Latina

Monterrey se consolida en el eje de la arquitectura vertical mundial con la Torre Rise , una estructura que, de acuerdo con el proyecto presentado, alcanzará 484 metros de altura y se transformará en el edificio más alto de América Latina . La obra inició sus fases preliminares en 2023 y mantiene un ritmo de construcción sostenido con el objetivo de concluir entre finales de 2026 y comienzos de 2027 .

El edificio se levanta en la colonia Obispado , sobre la avenida Constitución y frente al río Santa Catarina, un emplazamiento estratégico que busca convertir a la torre en un nuevo ícono urbano de México.

Con sus 484 metros , la Torre Rise pasará a ocupar el lugar de decimotercer edificio más alto del mundo . La altura total surge de la combinación de 408 metros habitables y 76 metros de aguja arquitectónica. El complejo incluirá además 4300 metros cuadrados de áreas verdes y cerca de 8000 metros cuadrados destinados al esparcimiento.

El diseño contempla un núcleo central reforzado y un sistema de entramado perimetral preparado para soportar vientos extremos y actividad sísmica , condiciones propias del terreno donde se desarrolla el proyecto.

La inversión estimada supera los US$350 millones . Durante la construcción, el proyecto generó miles de empleos directos e indirectos y movilizó sectores vinculados con la logística y la ingeniería. Además, obtuvo certificaciones internacionales como LEED Silver, Green Globes y WELL, distinciones reconocen estándares de sustentabilidad y bienestar ambiental.

Su construcción avanza a paso firme en Monterrey

Qué atractivos tendrá para visitantes y turistas

La experiencia del usuario incorporará un mirador de tres niveles, denominado SkyDeck 360°, con vistas panorámicas de Monterrey y de las montañas que rodean la ciudad. También se prevé la instalación de una tirolesa a más de 400 metros de altura, uno de los elementos turísticos más llamativos del proyecto. Sumado a esto, contempla una futura integración con la Línea 4 del Metro de Monterrey y la construcción de puentes peatonales para mejorar el acceso de residentes y visitantes.

Qué dijo el gobernador de Nuevo León

El gobernador Samuel García Sepúlveda destacó el valor estratégico de la torre para la proyección internacional de la región. En su momento afirmó que "la inauguración se proyecta para 2026, antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA", objetivo que finalmente no pudo concretarse.