Horror en vivo: mataron de un tiro a un influencer frente a miles de seguidores

Un influencer mexicano fue asesinado de un disparo mientras transmitía en vivo por redes sociales frente a un restaurante de comida rápida en Culiacán, estado de Sinaloa. La víctima fue identificada como César Gastelum , un creador de contenido de 25 años que acumulaba más de 500.000 seguidores en TikTok e Instagram.

El ataque ocurrió durante la noche del martes, cuando Gastelum realizaba un vivo junto a dos amigos. Los tres estaban vestidos como repartidores de comida como parte de un reto para redes sociales cuando una moto con dos personas se detuvo a pocos metros. Según los primeros reportes, uno de los ocupantes le disparó directamente en la cabeza.

La transmisión se interrumpió de manera inmediata y luego fue eliminada de la plataforma. Sin embargo, parte del video comenzó a circular en distintos portales y redes sociales, donde quedaron registradas las imágenes de los segundos previos al crimen.

El hecho ocurrió en el exterior de un restaurante Kentucky Fried Chicken, ubicado en una concurrida plaza comercial de Culiacán, muy cerca de la sede de la Fiscalía General de Sinaloa.

En un primer momento, las autoridades informaron que la víctima era un repartidor de comida. Sin embargo, el análisis de la transmisión en vivo y los testimonios de quienes estaban en el lugar permitieron confirmar que se trataba de César Gastelum.

Una de las primeras imágenes de la transmisión en vivo de César Gastelum junto a otro creador de contenido.

Tras el ataque, la zona fue cercada por efectivos policiales y militares, mientras peritos forenses trabajaban en la recolección de pruebas y el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento no trascendieron detenidos ni las autoridades informaron cuál habría sido el móvil del crimen.

Quién era César Gastelum

César Daniel Nolasco Gastelum, conocido en redes sociales como "Cesarín" o "Compasexor", era un influencer oriundo del estado de Sinaloa que había construido una importante comunidad de seguidores gracias a sus videos de humor y estilo de vida.

En TikTok e Instagram compartía contenido sobre viajes, gastronomía, situaciones cotidianas y sketches humorísticos. Entre sus personajes más populares estaban el "Profe Alducin" y "El Padre", que le permitieron ganar miles de seguidores en los últimos años.

Su apodo "Compasexor" nació a partir de sus primeros videos, en los que interpretaba a una especie de consejero de barrio que abordaba, con humor y el característico estilo sinaloense, problemas de pareja y situaciones de la vida diaria.

Un nuevo crimen que golpea a Sinaloa

El asesinato de Gastelum se produjo en medio del clima de violencia que atraviesa el estado de Sinaloa, donde desde hace dos años se intensificaron las disputas internas entre grupos del crimen organizado.

Según la prensa mexicana, en los últimos años al menos una decena de influencers fueron asesinados en ese estado. Algunos de esos casos estuvieron vinculados, según distintas investigaciones periodísticas, a presuntas relaciones con organizaciones criminales, aunque hasta el momento no existe información oficial que vincule a Gastelum con esas causas.