"Me llamó mono", una influencer brasileña denunció a un instructor argentino por xenofobia

Una influencer brasileña denunció públicamente haber sido víctima de un episodio de xenofobia mientras disfrutaba de una jornada en el centro de esquí Valle Nevado, en Chile. La joven afirmó que un instructor argentino la insultó con expresiones discriminatorias y le exigió que regresara a su país.

Tras la difusión del caso en redes sociales, la empresa decidió suspender al trabajador de manera preventiva.

La denunciante es Ana Carolina Cruz, creadora de contenidos sobre turismo y viajes, quien relató que el incidente ocurrió el lunes durante una visita al complejo ubicado en Farellones, a unos 64 kilómetros de Santiago. Según explicó, el hombre la llamó "mono" y le dijo que volviera a Brasil .

En un video publicado en sus redes sociales, donde reúne cerca de 20 mil seguidores, Cruz describió el momento como una experiencia traumática. " Fue agresivo, me gritó y me trató con violencia . Cuando te pasa, tu mundo simplemente se derrumba", expresó al pedir que el hecho tuviera repercusión.

De acuerdo con su versión, la discusión comenzó luego de un intercambio entre el instructor y el grupo que la acompañaba. El trabajador habría cuestionado su forma de esquiar y les indicó que regresaran a Brasil si no sabían desenvolverse en la pista.

Ante esa situación, uno de los acompañantes respondió al comentario y el conflicto escaló cuando, según denunciaron, el instructor utilizó el término "macacos", considerado un insulto xenófobo hacia los brasileños.

Influencer brasileña denunció por xenofobia a un instructor argentino de esquí

Comunicado oficial

La repercusión del caso llevó a Valle Nevado a emitir un comunicado oficial en el que lamentó lo sucedido y expresó sus disculpas a la influencer. Además, remarcó que rechaza cualquier manifestación de racismo o discriminación por ser incompatible con los valores del establecimiento.

Como medida inmediata, el complejo suspendió de manera indefinida al instructor mientras avanza una investigación interna destinada a esclarecer lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades. También informó que invitó a la denunciante a mantener una reunión para escuchar su testimonio y abordar el episodio con la seriedad correspondiente.

Por su parte, la Subsecretaría de Turismo de Chile condenó lo sucedido y reiteró que el país promueve un turismo basado en el respeto, la hospitalidad y la diversidad. El organismo sostuvo que no existe lugar para conductas xenófobas o discriminatorias dentro de los destinos turísticos chilenos.