Triunfo argentino en Sevilla: Gero Arias derribó a Viruzz y se quedó con la victoria en La Velada del Año VI

Tras la caída de Gastón Edul ante Edu Aguirre, la delegación nacional logró recuperarse con una actuación sólida e incontestable en La Cartuja.

Gero Arias conectó los mejores golpes de la noche y derribó a Viruzz en el asalto inicial. / Captura Youtube

El cruce entre Gero Arias y Viruzz se perfilaba como una de las atrayentes atracciones de portada velada del año VI , y la acción dentro del ring no defraudó las expectativas de los millones de espectadores conectados.

El peleador local llegaba como un histórico del formato organizado por Ibai Llanos, ostentando victorias previas frente a Momo, Shelao y Tomás Mazza. Sin embargo, el influencer fitness argentino asumió el desafío con determinación desde el campanazo inicial.

El representante argentino impuso su ritmo durante los tres rounds de la pelea. Arias venía de imponerse en el certamen trasandino Párense de Manos en diciembre de 2025. Con ese rodaje previo, el crédito nacional tomó la iniciativa y sorprendió rápido a su oponente.

Así fue el combate entre Viruzz y Gero Arias Antes del minuto del primer asalto, un derechazo certero enganchó con la guardia baja a Viruzz y lo envió directo a la lona. A partir de esa caída, el argentino manejó los tiempos y la distancia de la contienda.

Durante el segundo y tercer round, el referente albiceleste combinó potentes impactos al rostro de su rival. Aunque el español buscó la vía del nocaut en los instantes finales, la solidez del visitante sepultó cualquier intento de remontada.