La influencer mendocina y la estrella mundial: cuál es el tórrido amor del que habla todo Miami

Clari Cremaschi es una creadora de contenido e influencer mendocina que alcanzó notoriedad principalmente a través de TikTok, donde se hizo conocida por sus videos de baile, humor, lip sync y contenido de entretenimiento. Y ya su vínculo con el fútbol existía en la familia, ya que Benjamin Cremaschi, su primo, juega como centrocampista en el Parma Calcio 1913 de la Serie A de Italia.

Con apenas 21 años, la hija de Sebastián Cremaschi -conocido principalmente por haber sido el Director General del Registro Civil y Capacidad de las Personas de la Provincia de Mendoza hasta marzo de 2025 y por su trayectoria en la función pública local- se ha transformado en una de las creadoras de contenido más influyentes surgidas de Mendoza. Pertenece a una generación que hizo de las redes sociales no solo un espacio de entretenimiento, sino también una industria. Lo que comenzó en 2021 como una cuenta de TikTok dedicada a bailes y tendencias virales evolucionó rápidamente hasta convertirla en una figura seguida por millones de usuarios en distintas plataformas.

Su crecimiento fue vertiginoso. En pocos meses pasó de publicar videos grabados con el celular a participar en festivales de influencers, campañas publicitarias y producciones para marcas de moda, belleza y lifestyle. Su contenido combina coreografías, humor, rutinas de entrenamiento, viajes, outfits y fragmentos de su vida cotidiana, una fórmula que conecta especialmente con el público adolescente y de adultos jóvenes.

Desde que comenzó a publicar contenido en TikTok rápidamente ganó una audiencia masiva gracias a su estilo espontáneo y su presencia frente a cámara. Por supuesto, además de TikTok, también desarrolla contenido en Instagram y otras plataformas, colaborando con marcas de moda, belleza y lifestyle.

Residente en Miami según su Instagram, en sus primeros años de mayor exposición solía aparecer en videos junto al también influencer Francisco Ferella , con quien conformó una de las parejas más populares entre los creadores de contenido argentinos.

La influencer y el astro de fútbol: ¿nació el amor?

João Félix y Clari Cremaschi, en las playas de Florida. Foto: print de nota en www.novagente.pt

"No fueron solo las temperaturas las que subieron en Miami Beach. Durante una tarde de playa en Florida, João Félix, de 26 años, protagonizó momentos apasionados con su nueva conquista: la conocida influencer digital y cantante argentina Clari Cremaschi, de 21 años", dice en portugués el texto de la publicación realizada por la revista Novagente, que se puede leer haciendo click aquí.

"El compañero de equipo de Cristiano Ronaldo —tanto en la selección nacional como en el Al-Nassr— fue fotografiado por la prensa internacional en un entorno paradisíaco e impresionante. Entre baños en el mar y momentos para tomar el sol, el delantero portugués intercambió besos apasionados y caricias cariñosas con la bella argentina, confirmando así los rumores que ya circulaban en las redes sociales", sigue narrando la publicación.

En Instagram los fans de Félix también comentan el vínculo con la mendocina.

"En una de las fotografías, se ve a João y a Clari besándose en el agua, ajenos a lo que les rodeaba, mostrando un nivel de intimidad pública que no se veía desde que terminó su relación con Margarida Corceiro. El deportista estrella estaba acompañado por su círculo más cercano de amigos, incluidos Tiago Trindade, Tiago Bukovac y Alex Bukovac. Relajado y de buen humor, disfruta de sus vacaciones de verano antes de regresar a los terrenos de juego, pero fue Clari quien acaparó toda la atención. La pareja se mostró muy unida y no ocultó su afecto", finaliza.