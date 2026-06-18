República Checa se dejó estar y Sudáfrica rescató un empate 1-1 que deja a ambos expectantes

Por la fecha 2 del Grupo A, República Checa y Sudáfrica , que perdieron en sus respectivos debuts en el Mundial 2026 , jugaban un duelo clave por la clasificación. En un partido deslucido disputado en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, empataron 1-1 y quedan ahora los dos expectantes a lo que suceda en el duelo entre México y Corea del Sur .

El elenco bohemio apuntaba a quedarse con una victoria cómoda y se puso rápidamente en ventaja con un tanto tempranero de Michal Sadilek al minuto 5. Sin embargo, se dejó estar en el complemento y los Bafana Bafana, de manera inesperada, se enocntraron con la igualdad por un penal a los 83' que Teboho Mokoena cambió por gol.

Nada más comenzar el partido, al primer minuto, Ladislav Krejci puso un centro hacía Patrik Schick y éste, totalmente solo, remató sin fuerza cuando estaba delante de Ronwen Williams, que poco después no pudo evitar el gol de los checos. Adam Hlozek recogió un balón en largo de saque de banda, en la línea de fondo puso un centro hacía atrás y en la frontal del área Aleksandr Sojka, sin oposición de ningún defensor, adelantó el esférico para que Michal Sadilek rematase a gol.

El tanto despojó de nervios a Chequia , pero también le hizo relajar la presión con la que saltó al césped. Eso se notó en que Sudáfrica , lejos de sentir el gol como un mazazo, no se vino abajo y comenzó a ganar metros en el campo rival.

Oswin Apollis, delantero del Orlando Pirates, probó fortuna a los doce minutos con un disparo que iba bien dirigido pero tocó en un defensor y se marchó a saque de esquina, avisando de sus intenciones al equipo checo, que no dio muestras de poder inquietar al conjunto sudafricano en el resto de la primera mitad.

Hasta el descanso, la mejor jugada ofensiva fue de los Bafana Bafana, a los 37', con un buen contragolpe que terminó con un centro de Khuliso Mudau que despejó un defensor a córner.

La segunda parte comenzó como la primera, con un remate de cabeza de Schick que atrapó Williams, que vivió los siguientes minutos con relativa tranquilidad ante la inoperancia ofensiva de los checos. Sudáfrica, con más intención que acierto, trató de buscar el gol y lo encontró a los 83 minutos de penal por medio de Teboho Mokoena, que aprovechó la pena máxima decretada por la árbitra Tori Penso tras una mano de Pavel Sulc a disparo de Thapelo Maseko.

El gol de penal de Mokoena para el empate de Sudáfrica

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Hasta el final, el conjunto africano fue el que lo intentó con más ganas, llegando a asediar a los checos, que vieron peligrar el punto con una buena jugada en el tiempo añadido de Evidence Magkopa, cuyo disparo atrapó Kovar.

Con este resultado, tras dos partidos disputados, Sudáfrica se mantiene colista con 1 punto y República Checa es tercera también con el mismo puntaje pero mejor diferencia de gol. México y Corea del Sur, a la espera de su enfrentamiento directo este jueves, suman 3 unidades y son primero y segundo, respectivamente

Fuente: EFE

El minuto a minuto de República Checa - Sudáfrica

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