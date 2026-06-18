México y Corea del Sur se disputan el primer puesto del Grupo A del Mundial: hora, TV y streaming

Tanto el seleccionado anfitrión como el combinado asiático ganaron en el debut y podrían asegurarse la cima de la zona con un nuevo triunfo.

México enfrenta a Corea de Sur por la segunda fecha del Grupo A del Mundial.

México y Corea del Sur, que arrancaron con el pie derecho el Mundial 2026, se cruzan este jueves con un objetivo de ganar y sacar pasaje a los 16avos de final. Los dos suman tres puntos y el que festeje quedará clasificado con una fecha de antelación

El encuentro se jugará este jueves 18 de junio desde las 22.00 (hora argentina) en el Estadio Guadalajara. El árbitro será el uruguayo Gustavo Tejera. El partido podrá verse en vivo por las señales de DSports y TyC Sports, mientras que por streaming la transmisión irá a cargo de DGO y Paramount+.

México arrancó derecho y quiere asegurarse la clasificación En el partido inaugural, el seleccionado anfitrión debutó con un sólido 2-0 frente a Sudáfrica en el Estadio Azteca y ahora quiere aprovechar otra vez el respaldo de su gente para romper una estadística que se le viene negando hace décadas: ni en México 1970 ni en México 1986, las otras dos Copas del Mundo organizadas en su país, logró ganar sus dos primeros partidos.

Histórico. Julián Quiñones, delantero de 29 años del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, marcó el primer gol del Mundial 2026 para el seleccionado mexicano. EFE En ataque, Javier Aguirre apuesta por un dúo de peso. Julián Quiñones, el colombiano nacionalizado que marcó el primer gol del Mundial, volverá a compartir la delantera con el inoxidable Raúl Jiménez, uno de los referentes del plantel.

Corea del Sur sorprendió con un gran estreno y sueña Del otro lado aparece una Corea del Sur que llega entonadísima tras dar vuelta un partido bravísimo frente a República Checa y quedarse con un triunfazo por 2-1. El equipo de Hong Myung-bo tiene varias cartas fuertes: el capitán Son Heung-min, la jerarquía de Lee Kang-in y el gran presente de Hwang In-beom, que en el debut se despachó con un gol y una asistencia.