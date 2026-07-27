La presidenta de México cruzó a Javier Milei tras acusarla de financiar una campaña anti-Argentina: "Es falso"

Claudia Sheinbaum desmintió al presidente argentino, tras su denuncia. "Es al revés, hay una campaña en contra de nuestro Gobierno", dijo.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, desmintió este lunes a Javier Milei, quien había asegurado que el país norteamericano financia una campaña en contra de su país. En el marco de su tradicional conferencia de prensa, la jefa de Estado dijo: “Es falso, no hay ninguna campaña contra ningún país o gobierno del mundo”.

"Aquí lo que hay es al revés, una campaña orquestada desde muchos lugares en contra de nuestro Gobierno. Pero nosotros no nos acostumbramos a meternos con otros países y pedimos lo mismo", agregó la mandataria.

Qué había dicho Javier Milei sobre la campaña anti-Argentina En el marco de su discurso en Brasil para apoyar la candidatura de Flávio Bolsonaro, el líder libertario habló de un supuesto plan de distintos Estados contra su gestión. En ese sentido, incluyó como parte de esa conspiración a su par Lula da Silva.

Javier Milei con Flávio Bolsonaro EFE “Está financiada esta campaña antiargentina por México, por el Partido Demócrata de Estados Unidos. Son las cabezas progresistas que no quieren que las ideas de la libertad funcionen. Porque si usted empieza a demostrar que corriendo el Estado, corriendo los parásitos estos, la economía progresa y la gente está mejor, y tienen un problema enorme. Entonces, por eso nos atacan”, señaló el argentino.

“Noticias falsas, noticias operadas... nos tenemos que preparar para esto. No se dejen engañar porque van a venir haciéndose los buenos para meterle la mano en el bolsillo. Por lo menos conmigo ya saben que no le meto la mano en el bolsillo, que le devuelvo la plata”, agregó el jefe de Estado.