El giro judicial que podría dejar en libertad al acusado de asesinar a la modelo argentina en México

Juan Manuel Reverter , imputado por el presunto femicidio de su expareja Agostina Jalabert en Playa del Carmen , podría recuperar la libertad si Estados Unidos resuelve deportarlo a la Argentina. La posibilidad surge porque México todavía no solicitó su extradición y el pedido de captura internacional permanece suspendido por decisión de un juez federal.

Reverter está alojado en una dependencia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Washington. Fue detenido después de que las autoridades comprobaran que su permiso de permanencia estaba vencido. El arresto activó una alerta de Interpol, que había emitido una circular roja por homicidio, aunque la Justicia mexicana aún no avanzó con una solicitud formal para trasladarlo al país.

El punto central es una cautelar dictada el 18 de julio por Darío Alejandro Villa Arnaiz, juez Segundo de Distrito en el Estado de Quintana Roo. La resolución respondió a un amparo presentado por los abogados Marcelo Fernández y Roxana Piña contra la orden de aprehensión emitida el 12 de noviembre de 2025 por una jueza de Control de Playa del Carmen. Según los defensores, el magistrado pidió al fiscal las actuaciones del expediente, pero todavía no las recibió.

La cautelar establece que Reverter puede ser detenido dentro de México, aunque no podrá ser trasladado, incomunicado, entregado a otra autoridad ni liberado sin autorización del Juzgado Federal mientras continúe el juicio de amparo.

Sin embargo, como permanece bajo custodia migratoria en Estados Unidos y México no pidió su extradición, sus abogados consideran probable que sea enviado a la Argentina, donde podría quedar libre antes de ser encarcelado en territorio mexicano.

La audiencia migratoria que definirá su situación está prevista para el 6 de agosto. Sus defensores sostienen que Reverter nunca estuvo prófugo, que declaró dos veces como testigo y que se presentó ante la Justicia cada vez que fue citado. También afirmaron que viajó a Estados Unidos sin impedimentos legales y cuestionaron la imputación al señalar que dos fiscales la habían rechazado antes de que un tercero solicitara su detención con las mismas pruebas.

Cómo fue el hallazgo de la mujer

Agostina Jalabert tenía 31 años, era modelo publicitaria y vivía en México. Su hermana Candela la encontró muerta el 18 de febrero de 2023 en el baño del departamento donde residía, en Playa del Carmen.

La investigación fue considerada inicialmente un suicidio, pero la causa cambió después de los reclamos de la familia y de los testimonios de vecinos que dijeron haber escuchado una fuerte discusión durante esa noche. Reverter fue posteriormente imputado por el femicidio.