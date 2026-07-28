Quiénes son José Daniel Aguirre y Héctor Picart, los papás de las hijas fallecidas que tuvo la mujer detenida en Villa Gesell

En medio de la conmoción en Villa Gesell por la muerte de una nena de 2 años, salieron a hablar José Daniel Aguirre y Héctor Picart, las parejas de la mamá detenida por el caso.

Quién es Héctor Picart: el papá de los primeros dos hijos muertos de Lucía Sosa En cuanto al papá de sus primeras dos hijas- Candela Milagros y Yasmín- se trata de Héctor Picart. Él también estuvo detenido alrededor de dos años junto a su entonces pareja, pero también tiene fuertes antecedentes. En la localidad de Azul había sido condenado por abuso deshonesto contra su propia pareja, aunque no cumplió prisión; y después cumplió 11 meses preso en el penal de Barker por lesiones tras enterarse de que el nuevo novio de su ex la golpeaba.

Ahora, el hombre salió a hablar. En diálogo con La Capital relató: "Todo empieza con la muerte de mi hija Candela hace 5 años atrás. Estuvo la doctora Sánchez y también el médico Omar Cerillano. Nosotros venimos con una especie de prejuicio tanto del Materno Infantil, como del tribunal de Familia y la doctora Sánchez. El problema era que mis hijos tenían problemas respiratorios y nosotros somos una familia humilde, no podíamos hacer otra cosa más que llevarlos al Materno. Pero la gente del Materno en lugar de hacerse cargo se le ocurrió decir que mi mujer tenía Munchausen. No los atendían, les hacían nebulización, los mandaban a mi casa y a las horas teníamos que volver".

Luego, en el caso de la segunda nena, recordó: "Cuando nace Candela en 2013 llega con problemas respiratorios y siempre que la llevábamos al Materno le daban Salbutamol y a la casa, Salbutamol y a la casa. Candelita se murió en el Materno después de estar internada 5 días, pero en el segundo día aparece que tenía cocaína en la sangre. No podía ser, ni yo ni me señora fumamos. Ni tomamos. Nada. Ese mismo día nos ofrecimos a la fiscal Sánchez para que nos hagan estudios. Pero nunca nos imputaron. Todo esto lo explico porque por eso pasó lo de Yazmín en el Materno. Por la supuesta cocaína, hasta que se certificara lo que había pasado, el juzgado de Familia nos sacó a los demás nenes".

Tanto Lucía como Héctor fueron acusados de haber abusado y maltratado a Yasmín, a lo que declaró: "Yo siempre tuve fe, creí en Dios, y supe que no tuvimos nada que ver. Cuando entregamos la nena en el Materno, los tres médicos, todos dijeron que no tenía ningún golpe, nada externo. Pero dijeron que debido a los supuestos maltratos 'de estos padres' le revisaron las nalguitas y no encontraron nada. No encuentran lo que después vieron en la foto".