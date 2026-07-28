Quiénes son José Daniel Aguirre y Héctor Picart, los papás de las hijas fallecidas que tuvo la mujer detenida en Villa Gesell
En medio de la conmoción en Villa Gesell por la muerte de una nena de 2 años, salieron a hablar José Daniel Aguirre y Héctor Picart, las parejas de la mamá detenida por el caso.
Lucía Sosa está detenida luego de que su hija de 2 años muriera en Villa Gesell por una supuesta broncoaspiración. Otras dos hijas habían fallecido previamente, y había estado presa por eso. En medio de la conmoción, los papás de las nenas fallecidas salieron a hablar.
Quién es Héctor Picart: el papá de los primeros dos hijos muertos de Lucía Sosa
En cuanto al papá de sus primeras dos hijas- Candela Milagros y Yasmín- se trata de Héctor Picart. Él también estuvo detenido alrededor de dos años junto a su entonces pareja, pero también tiene fuertes antecedentes. En la localidad de Azul había sido condenado por abuso deshonesto contra su propia pareja, aunque no cumplió prisión; y después cumplió 11 meses preso en el penal de Barker por lesiones tras enterarse de que el nuevo novio de su ex la golpeaba.
Ahora, el hombre salió a hablar. En diálogo con La Capital relató: "Todo empieza con la muerte de mi hija Candela hace 5 años atrás. Estuvo la doctora Sánchez y también el médico Omar Cerillano. Nosotros venimos con una especie de prejuicio tanto del Materno Infantil, como del tribunal de Familia y la doctora Sánchez. El problema era que mis hijos tenían problemas respiratorios y nosotros somos una familia humilde, no podíamos hacer otra cosa más que llevarlos al Materno. Pero la gente del Materno en lugar de hacerse cargo se le ocurrió decir que mi mujer tenía Munchausen. No los atendían, les hacían nebulización, los mandaban a mi casa y a las horas teníamos que volver".
Luego, en el caso de la segunda nena, recordó: "Cuando nace Candela en 2013 llega con problemas respiratorios y siempre que la llevábamos al Materno le daban Salbutamol y a la casa, Salbutamol y a la casa. Candelita se murió en el Materno después de estar internada 5 días, pero en el segundo día aparece que tenía cocaína en la sangre. No podía ser, ni yo ni me señora fumamos. Ni tomamos. Nada. Ese mismo día nos ofrecimos a la fiscal Sánchez para que nos hagan estudios. Pero nunca nos imputaron. Todo esto lo explico porque por eso pasó lo de Yazmín en el Materno. Por la supuesta cocaína, hasta que se certificara lo que había pasado, el juzgado de Familia nos sacó a los demás nenes".
Tanto Lucía como Héctor fueron acusados de haber abusado y maltratado a Yasmín, a lo que declaró: "Yo siempre tuve fe, creí en Dios, y supe que no tuvimos nada que ver. Cuando entregamos la nena en el Materno, los tres médicos, todos dijeron que no tenía ningún golpe, nada externo. Pero dijeron que debido a los supuestos maltratos 'de estos padres' le revisaron las nalguitas y no encontraron nada. No encuentran lo que después vieron en la foto".
Tras esto, Sosa y Picart estuvieron prófugos, presuntamente porque la madrina de la nena había declarado que quería matarlos: "Ante el temor de que a mi mujer le pasara algo y al revuelo que se había armado en minutos nomás, decidimos escondernos. Nunca nos quisimos ir de Mar del Plata. Queríamos contactarnos con el abogado que habíamos empezado a tratar para demandar al Materno por lo de la falsa cocaína y el mal diagnóstico de Candelita".
Quién es José Daniel Aguirre, el papá de la nena de 2 años fallecida
José Daniel Aguirre tiene 53 años y es el papá de Isabella. En cuanto a su profesión, trabaja en una planta de reciclado. "En la ciudad me conocen como un tipo laburante, que lo único que hace es levantarse a las cinco de la mañana para trabajar y llevar el pan a sus hijos. Los vecinos pueden atestiguar quién soy", había dicho en diálogo con la prensa esta semana.
Por otro lado, negó haber conocido los antecedentes de la mamá de su nena: "Ella nunca me quiso decir nada ni me contó sobre esa criatura". Mientras tanto, Aguirre declaró tener otros seis hijos de un matrimonio previo.