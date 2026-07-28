Elías Piccirillo pidió recuperar su libertad y negó haber intentado fugarse

El financista Elías Piccirillo se presentó este martes en los tribunales de Comodoro Py para una audiencia ante la Cámara Federal porteña para reclamar el cese de su prisión preventiva en la causa en la que está procesado por el presunto armado de un falso operativo policial contra el empresario Francisco Hauque .

La audiencia encabezada por los camaristas Roberto Boico y Martín Irurzun se desarrolló durante la feria judicial y constituyó la primera oportunidad en la que Piccirillo pudo exponer personalmente ante el tribunal de alzada . Actualmente permanece detenido con tobillera electrónica en un departamento de Banfield , luego de que el juez federal Ariel Lijo rechazara semanas atrás tanto su pedido de excarcelación como el cambio de domicilio.

A lo largo de media hora, los defensores Alejandro Montiel y Fernando Diez cuestionaron los fundamentos que sostienen la prisión preventiva y afirmaron que ninguno de los riesgos procesales invocados por la fiscalía continúa vigente.

Uno de los principales argumentos apuntó al supuesto peligro de entorpecimiento de la investigación. Según la defensa, el fiscal Franco Picardi sostiene ese riesgo en la extracción forense de un teléfono celular que ya fue secuestrado y permanece bajo custodia judicial, por lo que Piccirillo no tendría posibilidad alguna de alterar esa evidencia.

Los abogados también rechazaron que Elías hubiera intentado borrar información del dispositivo. Recordaron que el teléfono fue entregado voluntariamente, encendido y con todas sus claves de acceso, mientras que el eventual borrado de datos, según las propias constancias del expediente, se produjo cuando el aparato ya se encontraba bajo resguardo de la justicia.

En la audiencia insistieron además en que gran parte de la prueba impulsada por la fiscalía ya fue producida y señalaron que las medidas pendientes corresponden, en su mayoría, a diligencias ordenadas por la propia Cámara el año pasado. "Lejos de entorpecer la investigación, lo que está acreditado en el expediente es la colaboración de Elías y de su pareja para que la reconstrucción del hecho pudiera realizarse", sostuvieron.

Como ejemplo citaron que ambos afrontaron el alquiler de una camioneta Audi Q8, indispensable para concretar la reconstrucción ordenada por la justicia. Según remarcaron, esa conducta demuestra interés en el avance del proceso y no en su demora.

Inexistencia de riesgo de fuga y defensa del arraigo

Otro de los ejes de la exposición estuvo centrado en el supuesto peligro de fuga. Los defensores cuestionaron la interpretación realizada por la Picardi y por el juez Ariel Lijo respecto del procedimiento de detención.

Explicaron que, de acuerdo con el acta oficial, el operativo comenzó a las 11:59 y que apenas 21 minutos después Piccirillo se presentó voluntariamente en el domicilio donde era buscado para quedar detenido. "Alguien que pretende escapar no se presenta voluntariamente pocos minutos después de iniciado el procedimiento", argumentaron, al sostener que la versión sobre un intento de fuga nació de interpretaciones mediáticas y no de las constancias incorporadas al expediente.

La defensa también objetó la afirmación de que el financista carece de arraigo. Recordó que los informes socioambientales incorporados a la causa acreditan vínculos familiares estables con sus padres, su hermano, su hija menor y su pareja, además de bienes inmuebles registrados a su nombre y una vida desarrollada íntegramente en el área metropolitana. A ello sumaron que, durante los meses en que permaneció bajo arresto domiciliario, cumplió sin observaciones todas las condiciones impuestas por la justicia.

Cuestionamientos a la calificación legal y pedido de traslado

Montiel y Diez también cuestionaron que la gravedad de los delitos imputados y la expectativa de pena continúen utilizándose para justificar la prisión preventiva. Recordaron que se trata de una medida cautelar cuya finalidad es únicamente asegurar el desarrollo del proceso y no anticipar una eventual condena.

En el mismo sentido rechazaron el argumento según el cual Piccirillo tendría capacidad para influir sobre organismos estatales. Sostuvieron que ninguna evidencia incorporada al expediente acredita esa posibilidad y afirmaron que ni siquiera la hipótesis acusatoria describe una intervención directa del imputado sobre agencias del Estado.

Los abogados también hicieron una breve referencia al estado de la investigación y señalaron que la acusación se apoya principalmente en declaraciones de imputados colaboradores y en evidencia cuya cadena de custodia, según afirmaron, presenta irregularidades que serán discutidas durante el proceso.

Como alternativa al cese de la prisión preventiva, solicitaron que se autorice el traslado del arresto domiciliario al departamento de Florencia Epelbaum. Explicaron que ese inmueble permitiría una mayor cercanía con la hija menor de Piccirillo, quien asiste a un colegio de la Ciudad de Buenos Aires, y facilitaría además el cuidado de su padre, que atraviesa un delicado cuadro de salud tras sufrir un accidente cerebrovascular y padecer diabetes avanzada. También ofrecieron la imposición de controles adicionales, presentaciones periódicas y cualquier otra medida menos gravosa que el tribunal considere necesaria.

La palabra de Elías Piccirillo ante los camaristas

Al finalizar la exposición de sus abogados, Boico y Llorens le dieron la palabra a Piccirillo y aseguró que nunca dejó de estar a disposición. "Siempre confié en la Justicia y confío en que la verdad va a salir a la luz, sea en la instancia que sea y lleve el tiempo que lleve; siempre estuve a derecho", afirmó ante los camaristas.

También rechazó haber intentado escapar cuando fue detenido. Nunca hubo peligro de fuga. "Días antes de mi detención ya se publicaba que me iban a detener y, aun así, me presenté voluntariamente para quedar a disposición de la justicia", sostuvo.

Elías Picirillo junto a su abogado Alejandro Montiel

El financista explicó además que su pedido de cambio de domicilio responde a razones familiares. Señaló que desea acompañar más de cerca a su hija durante su crecimiento y colaborar en el cuidado de su padre, cuyo estado de salud calificó como delicado.

Por último, reivindicó su conducta durante toda la investigación. “Siempre intenté colaborar con la causa, conseguimos la camioneta para la reconstrucción, entregué voluntariamente mi teléfono cada vez que me lo pidieron y nunca hice nada para entorpecer el proceso", afirmó. Puertas afuera lo esperaba su hermano Martín, con quien llegó muy temprano a Comodoro Py, y su pareja Florencia Epelbaum.

La causa investiga a Piccirillo como presunto organizador de un operativo policial ilegal en el que, según la acusación, se plantaron droga y un arma en el vehículo de su exsocio Francisco Hauque para provocar su detención en el marco de un conflicto económico entre ambos. Además de ese expediente, el financista también está siendo investigado en otras causas vinculadas con presuntas maniobras irregulares durante el régimen de SIRA y el acceso al dólar oficial. La Cámara Federal deberá resolver ahora si mantiene la decisión de primera instancia o modifica las condiciones de detención del imputado.