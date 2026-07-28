Un efectivo policial fue detenido en Rivadavia tras una denuncia por presunto abuso sexual

La acusación fue realizada por la mujer, que identificó al presunto agresor como su expareja. Horas después del hecho el efectivo fue detenido en su domicilio.

Un efectivo de la Policía de Mendoza fue detenido durante la mañana del domingo en el departamento de Rivadavia, luego de ser denunciado por un presunto abuso sexual ocurrido en una vivienda del distrito La Libertad. La investigación quedó en manos de la Justicia, que ordenó una serie de medidas para esclarecer lo sucedido.

De acuerdo con información de Mega Noticias Mendoza, el hecho ocurrió a las 8, cuando efectivos policiales fueron desplazados por el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) a una vivienda ubicada sobre calle Galigniana, del mencionado distrito, donde una mujer había solicitado auxilio.

Fue atacada dentro de su domicilio Al llegar, los uniformados encontraron a la denunciante en un profundo estado de shock. Tras ser contenida, la mujer manifestó que había sido atacada mientras descansaba y sostuvo que el autor del hecho ingresó por la fuerza a la vivienda. En su relato aseguró que fue obligada a mantener actos de índole sexual contra su voluntad.

Siempre de acuerdo con la información difundida por el medio citado, la víctima indicó que el agresor llevaba el rostro cubierto con un pasamontañas, aunque afirmó haberlo reconocido como su expareja, quien es auxiliar de la Policía de Mendoza y presta servicios en infantería. También denunció que durante el episodio habría recibido amenazas para evitar que revelara lo sucedido.

Luego del hecho, la mujer logró abandonar el inmueble y buscó refugio en la casa de un familiar, desde donde finalmente se dio aviso a las autoridades. Esa secuencia permitió el inicio de las actuaciones judiciales y la intervención del Ministerio Público Fiscal.