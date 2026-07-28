"Mamá hizo justicia", los posteos de la mujer detenida por la muerte de su hija en Villa Gesell

El caso de la muerte de Isabella, una niña de 2 años en Villa Gesell, conmocionó a todo el país, pero no solo por la gravedad del caso, sino por el alarmante historial de Lucía Sosa, mamá de la menor y quien hoy está detenida e investigada por el delito de abandono de persona seguido de muerte agravado. Sosa ya había pasado por esta situación en dos oportunidades distintas y en condiciones similares.

Mientras avanza la investigación por la muerte de la menor en la localidad balnearia, en donde Sosa se negó a declarar ante la Justicia, bajo recomendación de su defensa, MDZ recolectó los posteos en los que la mujer se pronunció años atrás sobre las muertes de sus otras dos hijas: Candela, de cinco meses, y Yazmín, de 11 meses, ocurridas en 2013 y 2016, respectivamente. Por esta última, estuvo dos años presa junto a su expareja Héctor Picart.

Cada uno de estos trágicos episodios significó uno, o varios, descargos de la hoy detenida en sus redes sociales.

Hace 13 años, cuando la mujer vivía en Mar del Plata junto a Picart, tuvo lugar la muerte de Candela Milagros, cuando la bebé había sido trasladada por un cuadro de bronquiolitis que derivó en su muerte poco después. Aunque un análisis preliminar detectó presuntos rastros de cocaína en la sangre de la menor, esto no pudo ser confirmado y tanto Sosa como Picart fueron desvinculados de cualquier cargo por el hecho.

El 21 de agosto de ese año, la mujer publicó un mensaje de despedida hacia la menor en donde acompañó una foto con un llamativo texto donde pedía "justicia" por el caso de la menor y apuntaba contra "los que (le) quitaron la vida".

"Candela Milagros, te voy por siempre, mi muñequita amada, estás por siempre en mi corazón. Fuiste lo mejor que me pasó en la vida y tengo los mejores recuerdos tuyos. Tu sonrisa. Daría mi vida por poder tener entre mis brazos de vuelta, pero es imposible porque ya no estás. Te me arrebataron de mis manos, me sacaron un pedacito de cielo y parte de mi alma. No sabes cuánto te extraño y siempre te tengo presente a cada momento, y vamos a hacer justicia por vos para que nunca más haya una muerte más y que paguen los que te quitaron la vida, mi princecita", escribió la mujer.

Luego de este episodio, dos de los hermanos de la beba fallecida fueron alejados del cuidado de sus padres. A partir de esto, en diciembre de 2024, la mujer volvió a pronunciarse por el mismo medio para reclamar por esta situación. En este mensaje, publicado como un comentario en una foto de otra de sus hijas, expresó querer a sus otros dos hijos "en nuestra casa".

Este reclamo se mantuvo hasta principios del año 2016, donde volvió a postear mensajes exigiendo volver a tener a estos dos hijos bajo su cuidado junto a Picart. Este texto fue publicado como "una pequeña invitación a todos aquellos padres y madres a los que la Justicia les haya sacado a sus pequeños hijos y no se los quieren devolver", y pidió "hacer una marcha para poder recuperarlos". Además, agregó detalles de la situación de sus hijos: "Yo quiero recuperar a los míos que están en un hogar hace 2 años y medio".

Sin embargo, ese mismo año ocurrió el segundo caso que complicó a la mujer. Se trata de la muerte de Yazmín Milagros, ocurrida el 8 de octubre de 2016, luego de sufrir una descompensación respiratoria en la vivienda familiar.

Al momento en que la menor comenzó a tener problemas, fue llevada por la pareja al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la zona. No obstante, después fue derivada al Hospital Materno Infantil, mismo lugar donde murió Candela.

Tras la muerte de la menor, la pareja se fugó, y debieron ser buscados durante varios días hasta que finalmente se entregaron y aseguraron que eran inocentes ante las acusaciones de posibles situaciones de maltrato y abuso sexual contra la niña. Por estas acusaciones, ambos estuvieron recluidos por casi dos años hasta que en agosto de 2018, los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert decidieron absolver a ambos.

Al recuperar la libertad, volvió a las redes para dejar un mensaje por esto y también en relación a la memoria de su segunda hija fallecida. "Yazmín, hoy puedo decir que puedas descansar en paz, hija, mamá hizo justicia", escribió.

La situación actual de la mujer

La mujer fue trasladada este lunes a la sede de la DDI Villa Gesell, donde permanece comunicada y a disposición exclusiva de la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada N.º 6 Departamental. La detención se concretó después de que la Fiscalía citara a Lucas Ruiz, uno de sus hijos biológicos, para prestar declaración testimonial.

Horas después, este martes, Sosa se negó a declarar ante el fiscal a cargo del caso, Juan Pablo Calderón, quien analiza agravar la carátula de la causa: si bien la imputación actual es por abandono de persona, evalúan cambiarla a homicidio agravado por el vínculo.

Lucía Sosa es investigada por las circunstancias en las que murió su hija Isabella.

La muerte de la niña y los resultados de la autopsia

El caso se inició cuando la niña fue trasladada sin signos vitales al Hospital Municipal Arturo Illia. En su declaración inicial, la madre aseguró que la pequeña había sufrido un broncoespasmo mientras tomaba su mamadera; sin embargo, los resultados de la autopsia preliminar contradijeron esta versión.

El informe forense determinó que la causa de muerte fue una asfixia obstructiva, lo que generó una falta crítica de oxígeno y un posterior paro cardíaco. Es decir, nuevamente la causa de la muerte de una hija de Lucía Sosa estuvo relacionada con problemas respiratorios.