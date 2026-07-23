Después de tres años, detuvieron en Estados Unidos al acusado de asesinar a la modelo argentina en México

Juan Manuel Reverter fue localizado en Oregón tras una alerta roja de Interpol. Está acusado por el femicidio de Agostina Jalabert, ocurrido en 2023.

Juan Manuel Reverter, principal acusado por el crimen de su exnovia Agostina Jalabert, fue detenido este jueves en el centro de Oregón, Estados Unidos. El arresto ocurrió después de tres años de reclamos de la familia de la modelo argentina, encontrada muerta el 18 de febrero de 2023 en su departamento de Playa del Carmen, México.

El procedimiento se realizó alrededor de las 7.30 en el condado de Deschutes. Participaron agentes del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, Interpol Washington, Investigaciones de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza. Sobre Reverter pesaba desde enero una alerta roja de Interpol, emitida para lograr su localización y captura internacional.

Su ex es el principal sospechoso y era buscado intensamente. @justiciaporagostina - Instagram La noticia fue confirmada por la familia de Agostina, que durante años impulsó una campaña para que la investigación avanzara. Candela Jalabert, hermana de la víctima, expresó en sus redes sociales: “Tres años contando en horas, esperando justicia. Llegó el día. Nunca íbamos a dejar de luchar por vos. Mi hermana tuvo justicia”.

La muerte de Agostina Jalabert en Playa del Carmen Agostina, de 31 años, fue hallada sin vida en el baño de la vivienda que compartía con su hermana Candela. La joven estaba colgada del cuello con un cinturón sujeto a un toallero ubicado a 1,20 metros del piso. Su hermana llegó hasta el lugar guiada por Bruna, la perra de la familia. En el departamento también estaba Reverter, quien tardó varios minutos en abrir la puerta y aseguró que había estado durmiendo.

La mujer había sido encontrada sin vida en México. @justiciaporagostina - Instagram La Justicia mexicana consideró inicialmente que se trataba de un suicidio. En ese contexto, la Fiscalía de Quintana Roo permitió que Reverter abandonara la escena mientras el cuerpo todavía permanecía en el lugar. También recomendó a la familia realizar rápidamente la cremación de los restos, una decisión que posteriormente dificultó la posibilidad de efectuar nuevas pericias. La escena desordenada, las marcas que presentaba Agostina y otros indicios llevaron a sus familiares a cuestionar desde el comienzo esa primera hipótesis.