Quién era Agostina Jalabert, la modelo argentina que fue asesinada en México

El 18 de febrero de 2023, la modelo e influencer fue hallada sin vida en el baño de su departamento. Su ex cuenta con una alerta roja de Interpol.

A casi tres años de la muerte de Agostina Jalabert, la modelo argentina encontrada ahorcada en su departamento de Playa del Carmen, México, dio un inesperado giro. En las últimas horas, la Justicia determinó que no se trató de un suicidio, sino de un femicidio.

A su vez, el Juzgado Federal de Viedma dispuso la detención del exnovio de la modelo, Juan Manuel Reverter, tras un pedido formal de la Fiscalía de México y la activación de una alerta roja de Interpol, lo que habilita su búsqueda a nivel mundial con fines de extradición.

interpol Interpol Quién era Agostina Jalabert Jalabert nació en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, en el límite Río Negro, en una familia de políticos. Era la mayor de tres hermanas y una apasionada por los viajes.

Seis meses antes de su muerte, Agostina se fue a vivir a Playa del Carmen para impulsar su carrera de modelo. Se fue junto a su hermana Candela y se alojaron en un departamento del Complejo Paseo del Real, ubicado en la ciudad del Estado de Quintana Roo.

Modelo argentina México 2 @justiciaporagostina - Instagram Luego, en el mes de diciembre, su exnovio fue a visitarlas y se reconciliaron. Reverter se quedó a vivir con ambas, hasta el día en el que la modelo fue hallada sin vida en el baño de su departamento.