Cómo es la modalidad con la que intentaron estafar al actor Gerardo Romano

Los estafadores se hicieron pasar por un policía y por su hija para convencerlo de pagar una supuesta fianza.

El jueves, el reconocido actor Gerardo Romano fue víctima de un intento de estafa, mientras hacía temporada en Mar del Plata. Según relató, recibió una llamada en la que le decían que su hija estaba detenida en Montevideo, Uruguay, y le pedían más de 50 mil dólares para la fianza. Una modalidad conocida como “El cuento del tío ”.

Qué es el cuento del tío Se trata de una de las estafas más antiguas, y se basa en el engaño y la manipulación psicológica. El estafador utiliza un relato convincente o una situación de urgencia para ganarse la confianza de la víctima, logrando que ésta entregue voluntariamente dinero, joyas o información bancaria. A diferencia de otros delitos, no se utiliza la fuerza física, sino la palabra y la capacidad de persuasión para aprovecharse de las víctimas.

Cuento del tío: modalidad que se repite. Foto: Archivo Cuento del tío: modalidad que se repite. Foto: Archivo Steam Una de las variantes más comunes consiste en explotar la angustia ante emergencias familiares. Los estafadores simulan un accidente o una detención policial para exigir transferencias rápidas de dinero. La clave del éxito para el delincuente es generar una sensación de urgencia que impida a la persona razonar o verificar la veracidad de la historia.

Cómo evitar caer en la trampa Cortar y verificar: Si uno recibe una llamada sospechosa de un familiar, hay que cortar y llamar a ese familiar.

Desconfiar de la urgencia: Los estafadores siempre te apuran para que no tengas tiempo de pensar. Cómo fue el intento de estafa a Romano En diálogo con La Capital, el actor explicó que todo comenzó cuando recibió una llamada de un supuesto policía de Uruguay que le comentó que su hija había sido víctima de un asalto. “Me contó que mi hija había sido víctima de un asalto, que la habían agredido, que uno de los ladrones sacó un revólver, y que alguien lo mató y le pegó un tiro. Que por eso estaba detenida”, señaló.

Luego, apareció una voz femenina: “Era mi hija que me contaba todo lo que había pasado. Jamás dudé porque era totalmente creíble y me empecé a desesperar. Estaba por suicidarme”. Ante lo ocurrido, Romano pensó en suspender la función de ese día y volar hacía Montevideo.