Interpol lanzó una alerta roja para capturar al exnovio de la modelo argentina asesinada en México

La muerte de Agostina Jalabert, la modelo argentina hallada sin vida en 2023 en Playa del Carmen, fue recaratulada como femicidio.

La causa por la muerte de Agostina Jalabert, la modelo argentina encontrada ahorcada en su departamento de Playa del Carmen, México, dio un giro clave: la Justicia determinó que no se trató de un suicidio, sino de un femicidio. A casi tres años del hecho, se ordenó la captura internacional de su exnovio, Juan Manuel Reverter, principal acusado del crimen.

El Juzgado Federal de Viedma dispuso la detención de Reverter tras un pedido formal de la Fiscalía de México y la activación de una alerta roja de Interpol, lo que habilita su búsqueda a nivel mundial con fines de extradición. La resolución fue firmada el 6 de enero de 2026 por el juez federal de garantías Ezequiel Humberto Andreani, quien ordenó su arresto “en el lugar en que se encuentre” para avanzar con su traslado a territorio mexicano.

La decisión judicial se tomó en el marco de una causa por cooperación internacional con alerta roja de Interpol, con intervención del fiscal federal interino Marcos Escandell, quien solicitó tareas urgentes para localizar al acusado. Según el pedido fiscal, Reverter podría encontrarse en un predio sobre la Ruta Provincial Nº 1, entre Viedma y El Cóndor, aunque no se descarta que se haya desplazado por otras provincias argentinas o incluso por Estados Unidos, Belice o Guatemala.

interpol Interpol Ante ese escenario, el juez autorizó a la DUOF Viedma de la Policía Federal Argentina a desplegar tareas investigativas en toda la jurisdicción, mientras continúa activa la búsqueda internacional.

Se confirmó que fue un femicidio, pero hubo dudas El 18 de febrero de 2023, Agostina Jalabert fue encontrada muerta en el baño de su departamento en Playa del Carmen. Fue su hermana, Candela Jalabert, quien la halló colgada del cuello con un cinturón atado a un toallero, a apenas 1,20 metros del piso, guiada por la perra de la familia, Bruna.