El acusado de ser el cerebro del atentado a la AMIA es el nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria

Tras la muerte de Mohamad Pakpur en los ataques de EE.UU. e Israel, Irán eligió a Ahmad Vahidi como líder militar, figura clave en la causa AMIA.

Irán nombró este domingo al general de brigada Ahmad Vahidi como nuevo comandante en jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Su figura es clave para la Argentina por su presunta vinculación con el atentado a la AMIA, causa por la que pesa sobre él una alerta roja de Interpol y pedidos de captura internacional.

La designación de Vahidi como el líder del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se da tras la muerte del general Mohamad Pakpur, que murió en los ataques de Estados Unidos e Israel. Los mismos donde murieron el ayatolá Ali Jameneí, el ministro de Defensa iraní, el general de brigada Aziz Nasirzadeh, y el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani.

Su rol en el atentado a la AMIA En la Argentina, el nombre de Ahmad Vahidi está directamente ligado a la investigación por el atentado contra la AMIA. Las autoridades locales lo señalan como autor intelectual del ataque. Sobre él rige una alerta roja de Interpol y, en 2024, el Gobierno de Javier Milei solicitó su detención. También Estados Unidos reclama su captura.

En 2021, Vahidi había sido designado ministro del Interior de Irán, un cargo de alto perfil dentro de la estructura gubernamental del país.

Qué es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica es una rama de las Fuerzas Armadas iraníes creada tras la Revolución iraní, el 22 de abril de 1979, por orden del ayatolá Ruhollah Jomeiní.