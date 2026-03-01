Irán: el príncipe en el exilio exigió rendición y apoyo dentro del régimen
El heredero del sah depuesto en 1979 difundió un mensaje en X y pidió a los funcionarios que aún siguen en el poder que entreguen el gobierno "sin derramamiento de sangre".
Reza Pahlavi, hijo mayor del último sah de Irán y figura de la oposición en el exilio, pidió a los funcionarios que aún permanecen dentro de la estructura de la República Islámica que "se rindan" y que le "declaren su lealtad" a lo que describió como su programa para un período de transición. El mensaje fue publicado este domingo en su cuenta de X, en un contexto de máxima tensión política en Teherán tras la confirmación de la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.
En su pronunciamiento, Pahlavi pidió que se entregue el gobierno “sin más derramamiento de sangre” y sostuvo que la República Islámica atraviesa una etapa terminal. Además, advirtió que cualquier movimiento de los sectores que permanecen en el poder para designar un sucesor de Jameneí “está condenado al fracaso” y acusó de complicidad a quienes acepten un esquema de continuidad.
Su hoja de ruta: nueva Constitución y elecciones
El exiliado, que vive en Estados Unidos, viene planteando públicamente su intención de ocupar un rol central en un eventual proceso de transición. En un texto de opinión publicado en The Washington Post, propuso impulsar una nueva Constitución, someterla a referéndum y luego convocar a elecciones libres con supervisión internacional.
En paralelo, llamó a los iraníes dentro del país a expresar apoyo al fin de la República Islámica con "cánticos nocturnos", y pidió mantenerse "alerta" ante la posibilidad de una movilización masiva en las calles. También reclamó a la diáspora iraní que redoble la presión política para exigir "la caída completa del régimen" y dirigió un mensaje a fuerzas de seguridad para que, según su planteo, protejan a la población.
El nuevo líder de Irán
Tras la muerte de figuras clave del régimen iraní en los recientes ataques —incluido el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpour— el régimen designó a Ahmad Vahidi como nuevo jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la principal fuerza militar del país. Vahidi es un general de brigada con una larga trayectoria dentro de ese organismo y ha ocupado cargos de alto perfil dentro del estado iraní. Su nombramiento ha generado atención internacional porque es buscado por la justicia argentina y por Interpol desde 2009, acusado por su presunta implicación en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas.
Este cambio en la cúpula militar ocurre en paralelo al funcionamiento de un consejo de liderazgo que asumió provisionalmente las funciones del líder supremo fallecido, compuesto por autoridades políticas y religiosas que deberán conducir el proceso hasta la designación de un nuevo jefe supremo.
Qué fue la revolución de 1979
La Revolución Islámica de 1979 fue el proceso que puso fin al reinado de Mohammad Reza Pahlavi, el último sah de Irán, quien gobernaba con un modelo monárquico respaldado por potencias occidentales. A fines de la década de 1970 crecieron las protestas masivas contra su gobierno, impulsadas por el descontento social, la represión política y las desigualdades económicas. Las manifestaciones, huelgas y movilizaciones se intensificaron hasta forzar la salida del sah del país en enero de 1979.
Poco después regresó del exilio el clérigo chiita Ruhollah Jomeini, quien se convirtió en la figura central del nuevo orden político. En abril de ese año, un referéndum estableció la República Islámica de Irán, con un sistema que combina instituciones republicanas con la autoridad suprema de un líder religioso. Desde entonces, el país quedó gobernado bajo el modelo de los ayatolás, que reemplazó definitivamente a la monarquía.