Irán: el príncipe en el exilio exigió rendición y apoyo dentro del régimen

El heredero del sah depuesto en 1979 difundió un mensaje en X y pidió a los funcionarios que aún siguen en el poder que entreguen el gobierno "sin derramamiento de sangre".

El príncipe en el exilio difundió su mensaje en X y reclamó que funcionarios del régimen “se rindan” y le declaren lealtad.

Reza Pahlavi, hijo mayor del último sah de Irán y figura de la oposición en el exilio, pidió a los funcionarios que aún permanecen dentro de la estructura de la República Islámica que "se rindan" y que le "declaren su lealtad" a lo que describió como su programa para un período de transición. El mensaje fue publicado este domingo en su cuenta de X, en un contexto de máxima tensión política en Teherán tras la confirmación de la muerte del líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, en ataques atribuidos a Estados Unidos e Israel.

En su pronunciamiento, Pahlavi pidió que se entregue el gobierno “sin más derramamiento de sangre” y sostuvo que la República Islámica atraviesa una etapa terminal. Además, advirtió que cualquier movimiento de los sectores que permanecen en el poder para designar un sucesor de Jameneí “está condenado al fracaso” y acusó de complicidad a quienes acepten un esquema de continuidad.

Su hoja de ruta: nueva Constitución y elecciones El exiliado, que vive en Estados Unidos, viene planteando públicamente su intención de ocupar un rol central en un eventual proceso de transición. En un texto de opinión publicado en The Washington Post, propuso impulsar una nueva Constitución, someterla a referéndum y luego convocar a elecciones libres con supervisión internacional.

En paralelo, llamó a los iraníes dentro del país a expresar apoyo al fin de la República Islámica con "cánticos nocturnos", y pidió mantenerse "alerta" ante la posibilidad de una movilización masiva en las calles. También reclamó a la diáspora iraní que redoble la presión política para exigir "la caída completa del régimen" y dirigió un mensaje a fuerzas de seguridad para que, según su planteo, protejan a la población.

image Tras la crisis política en Teherán, el heredero de la monarquía depuesta en 1979 llamó a una transición y a entregar el poder sin más derramamiento de sangre. @PahlaviReza El nuevo líder de Irán Tras la muerte de figuras clave del régimen iraní en los recientes ataques —incluido el comandante de la Guardia Revolucionaria, Mohamad Pakpour— el régimen designó a Ahmad Vahidi como nuevo jefe del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, la principal fuerza militar del país. Vahidi es un general de brigada con una larga trayectoria dentro de ese organismo y ha ocupado cargos de alto perfil dentro del estado iraní. Su nombramiento ha generado atención internacional porque es buscado por la justicia argentina y por Interpol desde 2009, acusado por su presunta implicación en el atentado contra la AMIA en Buenos Aires en 1994, en el que murieron 85 personas.