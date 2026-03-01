Cómo fueron las represalias de Irán a los países de Medio Oriente

Los países de Medio Oriente fueron parte de los ataques realizados por Irán en contra ofensiva por los bombardeos en su territorio.

El régimen de Irán ha desplegado una ofensiva que alcanza por el momento a nueve países de Medio Oriente, con un saldo parcial que supera los 730 proyectiles lanzados entre misiles y drones. De acuerdo con los reportes difundidos, el total asciende a 462 misiles y al menos 268 drones, en una escalada que incrementa la tensión regional.

Entre los países afectados se encuentra Israel, que habría recibido más de 200 misiles y al menos una docena de drones, así como Emiratos Árabes Unidos, con 137 misiles y 209 drones. También figuran Catar (66 misiles), Baréin (45 misiles y 9 drones) y Jordania, que reportó 13 misiles y alrededor de 36 drones.

La lista se completa con Kuwait, donde se informó el impacto de múltiples misiles y al menos dos drones; Irak, con reportes desde Erbil que dan cuenta de siete lanzamientos entre misiles y drones; Arabia Saudita, sin cifras precisas; y Siria, con al menos un misil.

Los ataques en Omán: el detalle Londres, 1 mar (EFE).- El puerto de Duqm en Omán ha sido hoy atacado por dos drones, uno de los cuales tuvo como blanco una unidad residencial de trabajadores extranjeros; como resultado, uno de los residentes quedó herido, según la agencia oficial omaní.

La agencia no precisa el origen de los drones, pero el 'modus operandi' parece ser el seguido por Irán en la jornada de ayer, cuando atacó con drones varios blancos en los países del Golfo Pérsico.