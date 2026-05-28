Estados Unidos e Irán avanzan hacia la paz: acuerdan 60 días de alto el fuego y negociación nuclear

El acuerdo entre Estados Unidos e Irán sería el paso más significativo hacia la paz desde el inicio de la guerra.

Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo en un memorando de entendimiento de 60 días con el objetivo de extender el alto el fuego y abrir negociaciones más amplias sobre el programa nuclear de Irán. No obstante, hasta el momento el presidente Trump no ha brindado su aprobación final.

Además, tres funcionarios estadounidenses ligados a las conversaciones establecieron que el convenio podría conducir a la reapertura del Estrecho de Ormúz, a pesar de que todavía continúa como incógnita si este acuerdo coincide con la interpretación de Irán.

Este acuerdo se convertiría en el movimiento más significativo para terminar la guerra desde el ataque conjunto de los Estados Unidos e Israel sobre Irán el 28 de febrero de este año. Previamente, no obstante, Trump expresó que no sentía presión política alguna para alcanzar un acuerdo.

Aún cuando esta semana comenzó con señales de progreso en las negociaciones por parte tanto de los funcionarios estadounidenses como iraníes, el presidente Trump amenazó con destruir Omán en relación con un mecanismo para el control de la navegación en el estrecho de Ormuz, que ambos países comparten.

"Omán se comportará como todos los demás o tendremos que destruirlos", ha afirmado Trump en una comparecencia ante la prensa desde la Casa Blanca. "Lo entienden. Estarán bien", ha señalado, horas después de que Teherán confirmara la existencia de contactos con Mascate para negociar este mecanismo.