Bombardeo en Teherán: murió el expresidente de Irán que firmó el pacto de la AMIA

Ahmadinejad falleció durante la ofensiva aérea de EE.UU. e Israel. En Argentina es recordado por el acuerdo firmado con Cristina Kirchner por la AMIA.

Los ataques, que formaron parte de una amplia ofensiva militar contra la República Islámica, que se dieron en las primeras horas del sábado y afectaron zonas clave de la capital iraní. En ese marco, tanto medios israelíes y como iraníes señalaron que la residencia de Ahmadinejad en el barrio de Narmak fue alcanzada por el bombardeo, provocando su muerte junto con varios de sus guardaespaldas.

Relación con Argentina y el caso AMIA Ahmadinejad es una figura recordada en Argentina por haber firmado, junto a la entonces presidenta Cristina Kirchner, un memorándum de entendimiento sobre la causa AMIA en 2013. Ese pacto generó una fuerte polémica política y judicial en el país porque proponía una “comisión de la verdad” para interrogar en Irán a los acusados del atentado terrorista contra la mutual judía en 1994, en el que fallecieron 85 personas.

El acuerdo fue rechazado por la comunidad judía argentina, por diversos sectores políticos y por el gobierno de Israel, intensificando tensiones diplomáticas.

Quién fue Mahmoud Ahmadinejad Mahmoud Ahmadinejad fue presidente de Irán entre 2005 y 2013 y se desempeñó antes como gobernador de Ardabil y alcalde de Teherán. Durante su presidencia, se destacó por sus posiciones confrontativas hacia Occidente, en especial hacia Estados Unidos e Israel. También fue conocido por negar el Holocausto y por sus declaraciones incendiarias sobre el Estado israelí, lo que generó rechazo internacional.