La fuerte medida que tomó Irán tras acusar de "trato discriminatorio" a Estados Unidos en su llegada al país

Irán criticó este sábado a Estados Unidos, país anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , por lo que calificó de “trato discriminatorio” al no conceder visados a algunos miembros de la delegación iraní para asistir al torneo.

La fuerte acusación se formalizó a través de los canales diplomáticos del país persa tras conocerse que las restricciones migratorias afectaron directamente a la comitiva oficial: “¿Por qué no dicen que se denegaron los visados a una gran parte del personal directivo y ejecutivo, a los asesores técnicos y a otras personas que forman parte integral de cualquier selección nacional de fútbol?”, declaró la embajada iraní en una publicación en X, en referencia a un anuncio anterior del enviado estadounidense Tom Barrack de que se habían concedido visados a los jugadores.

En la misma línea, la delegación diplomática apuntó contra la administración norteamericana y añadió que “ahora han llevado el trato deliberado y discriminatorio contra la selección nacional de fútbol de Irán a su nivel más alto”.

La agencia Tasnim, vinculada a la Guardia Revolucionaria, indicó que si bien todos los jugadores han recibido visas para entrar en territorio estadounidense no fue así para algunos miembros de la Federación Iraní de Fútbol (FFI). Entre los afectados por la negativa de las autoridades norteamericanas se encuentra el secretario general de la FFI, Hedayat Mombini; el director ejecutivo de la selección; Mehdi Kharati; el director de comunicación; Mohsen Motamedkia; y representantes del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní.

Durante semanas hubo incertidumbre por las restricciones migratorias impuestas por Washington a ciudadanos iraníes y las dudas sobre si los jugadores recibirían autorización para ingresar al país donde disputarán la fase de grupos.

Ayer el embajador estadounidense en Turquía, Tom Barrack, anunció que se habían emitido las visas para la selección nacional de fútbol iraní, aunque omitió que no se habían otorgado los permisos a algunos miembros del equipo técnico y la federación, mientras que la agencia Tasnim indicó que las autoridades iraníes continúan trabajando para obtener visas para todos los miembros de la delegación del país persa.

Irán se cambió de sede y hará base en Tijuana

Selección de Irán Irán se cambió de sede y hará base en Tijuana. @teammellifootball

El ‘Team Melli’, como se conoce en el país a la selección de fútbol, tiene su campamento base en Tijuana (México), después de que la FIFA aprobara el cambio desde la sede prevista en Tucson (Arizona) tras la guerra declarada entre Estados Unidos e Irán, que se encuentra encuadrada en el grupo G, en el que jugará contra las selecciones de Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto, disputando los dos primeros encuentros en Los Ángeles, mientras que el último será en Seattle, todos en Estados Unidos.

Fuente: NA